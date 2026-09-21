Kecam Jemaat Gereja Diancam saat Ibadah, Sahroni: Itu Bukan Terorisme atau Kegiatan Menyimpang!

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam pembubaran kegiatan ibadah jemaat di Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten. Tindakan ini tidak seharusnya terjadi karena bukan kegiatan berbahaya seperti terorisme.

Dia menyampaikan, meskipun kedua pihak sudah dipertemukan, kasus ini sangat disesalkan terjadi. Terlebih pelaku memakai senjata tajam untuk melakukan intimidasi.

“Dalam kasus ini, kabarnya pihak yang berseteru sudah terlanjur bertemu dan meminta maaf. Namun jika hal semacam ini terjadi lagi di mana pun itu, tolong jangan selesaikan dengan jalur damai, karena pasti akan terulang lagi," kata Sahroni kepada wartawan, Senin (21/9).

Politikus Partai NasDem ini menilai, tindakan pelaku jelas masuk pelanggaran pidana, apalagi terdapat penggunaan senjata tajam. Oleh karena itu, pelaku bisa diproses hukum.

"Kalau terjadi lagi pembubaran dengan kekerasan apalagi pakai senjata tajam, itu sudah ada UU-nya, maka harus ada pidana. Pelaku harus ditindak dan diproses hukum,” imbuhnya.

Masyarakat diminta lebih bijak dalam menyikapi persoalan keagamaan seperti ini. Bila ditemukan ada tempat ibadah yang tidak memiliki izin maka harus diselesaikan melalui prosedur yang benar.

“Lagian ini kan kegiatan ibadah, bukan kegiatan terorisme atau sesuatu yang menyimpang atau pidana. Jadi jangan diperlakukan seolah-olah seperti itu. Kalau ada yang dianggap melanggar aturan, laporkan saja ke RT/RW setempat dan polisi, dan biarkan negara yang menyelesaikan melalui mekanisme hukum. Jangan sampai cara-cara kekerasan seperti ini terus tumbuh dan dianggap wajar di tengah masyarakat,”

Diketahui, jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Desa Mekar Sari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang mendapat intimidasi dari sekelompok orang saat sedang beribadah. Para pelaku membubarkan paksa dan melakukan pengancaman dengan golok.

Kepolisian setempat telah melakukan mediasi kedua pihak. Situasi dipastikan kondusif. Tempat tersebut diketahui merupakan rumah sewaan yang dialihfungsikan menjadi tempat ibadah.