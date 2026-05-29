Dukung Penuh MBG, Langkah Strategis Kehadiran Negara untuk Sediakan Pangan Sehat

JawaPos.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, khususnya bagi pelajar dari keluarga kurang mampu.

Ketua Umum Netra Bakti Indonesia, HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur, menyatakan dukungan penuh terhadap program nasional tersebut. Menurutnya, MBG merupakan kebijakan yang memiliki nilai kemanusiaan dan manfaat besar bagi masa depan generasi muda.

“MBG ini program sangat mulia. Saya pendukung MBG. Program ini pasti meroket," kata Gus Lilur, Jumat (29/5).

Gus Lilur menilai program itu menjadi simbol kehadiran negara dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat dan layak.

“Anak-anak kita harus menerima makanan yang layak, sehat, berkualitas, dan disukai,” ujar Gus Lilur.

Ia juga mengaitkan pelaksanaan program MBG dengan nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Insan ayat 8, yang menekankan pentingnya memberikan makanan terbaik kepada mereka yang membutuhkan.

Menurut dia, prinsip tersebut harus menjadi dasar dalam menjaga kualitas program, termasuk memastikan anggaran makanan benar-benar dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan anak-anak penerima manfaat di sekolah.

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) itu menyatakan, skema anggaran MBG yang dipahami publik saat ini mencapai Rp 15.000 per porsi. Dari jumlah tersebut, Rp 5.000 dialokasikan untuk operasional Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), sedangkan Rp 10.000 digunakan khusus untuk bahan makanan.