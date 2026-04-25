Eder Militao Harus Operasi Lagi, Terancam Tidak Masuk Skuad Timnas Brasil di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Eder Militao terancam absen membela timnas Brasil di Piala Dunia 2026. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah tersebut harus menjalani operasi karena bekas luka akibat cedera paha kembali terbuka.

Pada Desember lalu, Eder Militao mengalami cedera paha saat laga melawan Celta Vigo. Akibat cedera tersebut, bek 28 tahun tersebut absen hingga laga melawan Atletico Madrid pada Maret 2026.

Namun setelah kembali bermain, Eder Militao mengalami ketidaknyamanan. Hal itu membuat dirinya hanya bermain satu babak saat menghadapi Alaves pada 22 April 2026.

Baca Juga:Eder Militao Terhindar dari Cedera Serius Usai Ditarik Keluar saat Lawan Alaves

Pada awalnya setelah melakukan pemeriksaan, cedera yang dialaminya di laga tersebut diyakini tidak terlalu serius. Saat pemeriksaan yang lebih detail, ternyata cedera Militao terlihat parah.

Bekas luka akibat cedera paha yang dialami Militao pada Desember lalu kembali terbuka. Dan untuk memulihkannya, pemain nomor punggung 3 tersebut harus menjalani operasi.

Mengutip dari ESPN, perawatan PRP (Plasma Kaya Trombosit) konservatif yang dijalani Militao pada bulan Desember menimbulkan risiko di area jaringan parut. Hal itu membuat cederanya semakin memburuk.

Bersama Real Madrid, Militao sudah dipastikan akan absen hingga akhir musim nanti. Dan untuk Piala Dunia 2026, sepertinya dia terancam tidak masuk dalam skuad timnas Brasil.