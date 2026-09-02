Mitsubishi Hidupkan Lagi Pajero Setelah 7 Tahun Dihentikan, Bakal Diproduksi di Thailand

Ilustrasi: Mitsubishi Pajero Sport. (baycitymitsubishi.co.nz)
JawaPos.com - Mitsubishi Motors Corp. mengumumkan secara resmi menghidupkan kembali lini Pajero setelah tujuh tahun dihentikan. SUV ikonik tersebut kini kembali sebagai kendaraan sport utility vehicle (SUV) andalan Mitsubishin dengan target penjualan di sekitar 100 negara.
Penjualan domestik Jepang untuk Pajero terbaru akan dimulai paling lambat akhir tahun ini, sementara produksinya dilakukan di Thailand. Mitsubishi belum mengungkapkan harga SUV tersebut.
Dilansir dari Kyodo, Rabu (2/9), Pajero terbaru dibekali mesin diesel dan menggunakan sasis ladder frame yang dirancang untuk memberikan ketangguhan saat melintasi berbagai medan. Mobil ini juga memiliki tujuh mode berkendara serta tiga panel instrumen khas yang menjadi ciri Pajero generasi sebelumnya.
Pajero pertama kali diperkenalkan pada 1982. Setahun kemudian, model tersebut meraih kemenangan di kelasnya dalam salah satu ajang reli besar dan mulai dikenal sebagai SUV tangguh untuk perjalanan lintas medan.
Sebelum produksinya dihentikan, seluruh generasi Pajero mencatat penjualan global lebih dari 3,29 juta unit. Mitsubishi kini menempatkan kembalinya Pajero sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan perusahaan dalam rencana bisnis jangka menengah hingga tahun fiskal 2029.
Mitsubishi menargetkan Pajero membantu meningkatkan penjualan domestik Jepang hingga sekitar 180.000 kendaraan pada tahun fiskal 2030. Angka tersebut naik 50 persen dibandingkan penjualan pada tahun fiskal 2024.
Mitsubishi juga berencana menghadirkan dua versi Pajero dengan ukuran lebih kecil pada masa mendatang. Langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya popularitas SUV di berbagai negara.
Di Jepang, Pajero terbaru akan masuk ke pasar SUV besar. Menurut perusahaan riset MarkLines Co., pasar SUV besar di Jepang mencapai sekitar 100.000 unit pada 2025.
Toyota Motor Corp. menjadi pemimpin segmen tersebut melalui Land Cruiser dengan pangsa pasar sekitar 40 persen. Mitsubishi berharap kembalinya Pajero dapat kembali memperkuat posisinya di pasar SUV sekaligus menjadi motor pertumbuhan perusahaan dalam beberapa tahun mendatang.
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Jawa Pos
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