Bridgestone Indonesia Rayakan 50 Tahun Operasional di Indonesia

PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) memperingati 50 tahun operasionalnya di Indonesia. Perayaan ulang tahun emas tersebut digelar di Jakarta, Senin (24/8). (Istimewa).
JawaPos.com — PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) memperingati 50 tahun operasionalnya di Indonesia. Perayaan ulang tahun emas tersebut digelar di Jakarta, Senin (24/8), dengan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan dan mitra kerja.
Acara tersebut dihadiri Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso sebagai tamu kehormatan, serta perwakilan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), pelanggan, mitra bisnis, dan pemimpin industri.
Perayaan lima dekade operasional itu menjadi momentum bagi perusahaan untuk mengapresiasi kontribusi para pemangku kepentingan dan mitra kerja yang dinilai turut mendukung perkembangan perusahaan selama 50 tahun terakhir.
"Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas ulang tahun ke-50 Bridgestone di Indonesia. Kami sangat terbuka terhadap peluang investasi dan kerja sama di masa depan bersama para investor Indonesia dan Bridgestone. Pemerintah Indonesia tetap terbuka untuk menerima masukan berkelanjutan serta melakukan diskusi strategis mengenai usulan kebijakan investasi, meningkatkan dinamika pasar domestik, dan memaksimalkan peluang ekspor global," ujar Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso.
Perjalanan Bridgestone di Indonesia dimulai pada 1976 melalui pembukaan pabrik manufaktur pertamanya di Bekasi, Jawa Barat. Seiring meningkatnya permintaan di pasar Indonesia dan negara-negara tetangga, perusahaan kemudian memperluas kapasitas manufakturnya dengan meresmikan pabrik kedua di Karawang, Jawa Barat, pada 1999.
Pabrik di Karawang dilengkapi lintasan uji coba (proving ground) berstandar global. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari pengembangan kapabilitas manufaktur perusahaan di Indonesia.
Selama lima dekade, Bridgestone Indonesia juga mengembangkan jaringan distribusi dan portofolio produk untuk segmen ban mobil penumpang, komersial, dan spesialis.
Member of the Board, Representative Executive Officer, EAST CEO, Bridgestone Corporation, Nobuyuki Tamura, mengungkapkan, "Seiring perayaan ulang tahun ke-50 Bridgestone Indonesia, kami bangga atas fondasi kuat yang dibangun bersama para karyawan, pelanggan, dan mitra kami selama lima dekade terakhir. Indonesia merupakan pasar yang penting sekaligus basis manufaktur dan ekspor yang strategis dalam jaringan global Bridgestone. Dipandu oleh misi perusahaan kami yang tak pernah berubah, 'Melayani Masyarakat dengan hu Mutu Tertinggi', kami tetap berkomitmen untuk tumbuh bersama Indonesia dan menciptakan nilai yang lebih besar bagi pelanggan dan masyarakat di dekade-dekade mendatang."
Presiden Direktur Bridgestone Indonesia Mukiat Sutikno mengatakan perusahaan akan mempertahankan pengembangan kapabilitas lokal di tengah perubahan kebutuhan industri otomotif.
"Selama lima dekade terakhir, Bridgestone Indonesia telah tumbuh berdampingan dengan industri otomotif tanah air, didukung oleh kepercayaan dari pelanggan, mitra, dan masyarakat. Menatap masa depan, kami akan memperkuat fondasi ini dengan memperdalam kapabilitas lokal, merespons kebutuhan pasar yang terus berkembang, serta menghadirkan solusi yang menjadikan mobilitas lebih aman, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan. Komitmen kami untuk Indonesia tetap kuat seperti sebelumnya, dan kami berharap tetap melanjutkan perjalanan ini bersama para pemangku kepentingan kami," ujar Presiden Direktur Bridgestone Indonesia, Mukiat Sutikno.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2026/2027: Kans Tuan Rumah Pesta Gol!
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Real Sociedad vs Espanyol: Los Periquitos Bisa Curi Poin di Anoeta?
Prediksi Skor Leeds United vs Brentford: The Bees Siap Sengat Tuan Rumah di Elland Road!