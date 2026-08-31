Bridgestone Indonesia Rayakan 50 Tahun Operasional di Indonesia

JawaPos.com — PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) memperingati 50 tahun operasionalnya di Indonesia. Perayaan ulang tahun emas tersebut digelar di Jakarta, Senin (24/8), dengan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan dan mitra kerja.

Acara tersebut dihadiri Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso sebagai tamu kehormatan, serta perwakilan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), pelanggan, mitra bisnis, dan pemimpin industri.

Perayaan lima dekade operasional itu menjadi momentum bagi perusahaan untuk mengapresiasi kontribusi para pemangku kepentingan dan mitra kerja yang dinilai turut mendukung perkembangan perusahaan selama 50 tahun terakhir.

"Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas ulang tahun ke-50 Bridgestone di Indonesia. Kami sangat terbuka terhadap peluang investasi dan kerja sama di masa depan bersama para investor Indonesia dan Bridgestone. Pemerintah Indonesia tetap terbuka untuk menerima masukan berkelanjutan serta melakukan diskusi strategis mengenai usulan kebijakan investasi, meningkatkan dinamika pasar domestik, dan memaksimalkan peluang ekspor global," ujar Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso.

Perjalanan Bridgestone di Indonesia dimulai pada 1976 melalui pembukaan pabrik manufaktur pertamanya di Bekasi, Jawa Barat. Seiring meningkatnya permintaan di pasar Indonesia dan negara-negara tetangga, perusahaan kemudian memperluas kapasitas manufakturnya dengan meresmikan pabrik kedua di Karawang, Jawa Barat, pada 1999.

Pabrik di Karawang dilengkapi lintasan uji coba (proving ground) berstandar global. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari pengembangan kapabilitas manufaktur perusahaan di Indonesia.

Selama lima dekade, Bridgestone Indonesia juga mengembangkan jaringan distribusi dan portofolio produk untuk segmen ban mobil penumpang, komersial, dan spesialis.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso memberikan uca[an selamat kepada Member of the Board, Representative Executive Officer, EAST CEO, Bridgestone Corporation, Nobuyuki Tamura pada peringatan 50 tahun operasionalnya PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) di Indonesia. (Istimewa).

Member of the Board, Representative Executive Officer, EAST CEO, Bridgestone Corporation, Nobuyuki Tamura, mengungkapkan, "Seiring perayaan ulang tahun ke-50 Bridgestone Indonesia, kami bangga atas fondasi kuat yang dibangun bersama para karyawan, pelanggan, dan mitra kami selama lima dekade terakhir. Indonesia merupakan pasar yang penting sekaligus basis manufaktur dan ekspor yang strategis dalam jaringan global Bridgestone. Dipandu oleh misi perusahaan kami yang tak pernah berubah, 'Melayani Masyarakat dengan hu Mutu Tertinggi', kami tetap berkomitmen untuk tumbuh bersama Indonesia dan menciptakan nilai yang lebih besar bagi pelanggan dan masyarakat di dekade-dekade mendatang."

Presiden Direktur Bridgestone Indonesia Mukiat Sutikno mengatakan perusahaan akan mempertahankan pengembangan kapabilitas lokal di tengah perubahan kebutuhan industri otomotif.