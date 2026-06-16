Pengeluaran BBM Makin Besar? Coba 8 Kebiasaan yang Bisa Bikin Kendaraan Lebih Irit

JawaPos.com - Lonjakan mobilitas masyarakat dalam beberapa tahun terakhir membuat pengeluaran bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu pos terbesar dalam biaya harian keluarga.

Harga BBM yang melonjak dibarengi harga kebutuhan pokok yang terus bergerak naik, konsumsi BBM kendaraan yang boros tentu menjadi persoalan serius bagi banyak pengendara, baik pengguna mobil maupun sepeda motor.

Tidak sedikit pemilik kendaraan yang mengeluhkan pengeluaran BBM terasa semakin besar meski jarak tempuh harian tidak berubah.

Menariknya, kondisi tersebut sering kali bukan semata-mata disebabkan kenaikan harga BBM, melainkan pola berkendara dan perawatan kendaraan yang kurang tepat.

Padahal, ada sejumlah langkah sederhana yang terbukti efektif membantu pengendara menghemat konsumsi bahan bakar tanpa harus mengurangi aktivitas sehari-hari.

Jika dilakukan secara konsisten, penghematan yang dihasilkan bahkan bisa mencapai ratusan ribu rupiah setiap bulan.

Berikut beberapa tips anti boncos BBM yang patut diterapkan oleh setiap pengguna kendaraan.

1. Hindari Akselerasi dan Pengereman Mendadak Salah satu penyebab utama konsumsi BBM menjadi boros adalah gaya berkendara agresif. Kebiasaan menekan pedal gas secara mendadak lalu mengerem keras membuat mesin bekerja lebih berat sehingga bahan bakar terkuras lebih cepat.

Pengendara disarankan menjaga putaran mesin tetap stabil dan melakukan akselerasi secara halus. Selain lebih hemat BBM, cara ini juga membantu memperpanjang usia komponen kendaraan seperti rem dan ban.