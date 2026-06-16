Pengeluaran BBM Makin Besar? Coba 8 Kebiasaan yang Bisa Bikin Kendaraan Lebih Irit

Gaya berkendara menentukan keiritan konsumsi BBM. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Lonjakan mobilitas masyarakat dalam beberapa tahun terakhir membuat pengeluaran bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu pos terbesar dalam biaya harian keluarga.
Harga BBM yang melonjak dibarengi harga kebutuhan pokok yang terus bergerak naik, konsumsi BBM kendaraan yang boros tentu menjadi persoalan serius bagi banyak pengendara, baik pengguna mobil maupun sepeda motor.
Tidak sedikit pemilik kendaraan yang mengeluhkan pengeluaran BBM terasa semakin besar meski jarak tempuh harian tidak berubah.
Menariknya, kondisi tersebut sering kali bukan semata-mata disebabkan kenaikan harga BBM, melainkan pola berkendara dan perawatan kendaraan yang kurang tepat.
Padahal, ada sejumlah langkah sederhana yang terbukti efektif membantu pengendara menghemat konsumsi bahan bakar tanpa harus mengurangi aktivitas sehari-hari.
Jika dilakukan secara konsisten, penghematan yang dihasilkan bahkan bisa mencapai ratusan ribu rupiah setiap bulan.
Berikut beberapa tips anti boncos BBM yang patut diterapkan oleh setiap pengguna kendaraan.
Salah satu penyebab utama konsumsi BBM menjadi boros adalah gaya berkendara agresif. Kebiasaan menekan pedal gas secara mendadak lalu mengerem keras membuat mesin bekerja lebih berat sehingga bahan bakar terkuras lebih cepat.
Pengendara disarankan menjaga putaran mesin tetap stabil dan melakukan akselerasi secara halus. Selain lebih hemat BBM, cara ini juga membantu memperpanjang usia komponen kendaraan seperti rem dan ban.
Berkendara dengan kecepatan konstan terbukti lebih efisien dibandingkan sering melakukan stop and go secara agresif, terutama saat melintasi jalan perkotaan yang padat.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!