Suzuki Catat Kenaikan Penjualan 46 Persen, Mobil Hybrid dan Carry Jadi Andalan

JawaPos.com - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mencatat performa penjualan yang menggembirakan sepanjang April 2026. Di tengah persaingan pasar otomotif nasional yang semakin ketat, Suzuki berhasil membukukan pertumbuhan penjualan ritel yang signifikan berkat kontribusi kuat kendaraan niaga serta meningkatnya permintaan mobil hybrid.

Berdasarkan data internal perusahaan, distribusi kendaraan dari jaringan dealer kepada konsumen pada April 2026 meningkat 33 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Tren positif tersebut memperlihatkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lini produk yang ditawarkan Suzuki di pasar Indonesia.

Tidak hanya tumbuh secara bulanan, performa Suzuki juga menunjukkan peningkatan yang kuat secara tahunan. Merujuk data penjualan ritel yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Suzuki mencatat penjualan sebanyak 5.965 unit pada April 2026. Angka tersebut meningkat 46 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kinerja positif ini turut mendongkrak pencapaian penjualan sepanjang empat bulan pertama tahun 2026. Secara kumulatif, Suzuki berhasil menjual 24.991 unit kendaraan dari Januari hingga April 2026, atau tumbuh 33,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Deputy 4W Sales & Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales, Donny Saputra, mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan penerimaan pasar yang semakin baik terhadap berbagai produk Suzuki, baik di segmen kendaraan komersial maupun penumpang.

"Peningkatan penjualan didorong oleh kontribusi kuat kendaraan niaga yang selama ini menjadi andalan Suzuki, sekaligus meningkatnya minat konsumen terhadap teknologi hybrid yang kini semakin diminati masyarakat Indonesia," kata Dony dalam pernyataannya, Selasa (2/6).

Dari sisi model, Suzuki Carry masih menjadi tulang punggung penjualan perusahaan. Kendaraan niaga ringan tersebut memberikan kontribusi terbesar dengan porsi mencapai 51 persen dari total penjualan Suzuki pada April 2026.

Dominasi Carry menunjukkan bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pelaku bisnis masih menjadikan kendaraan niaga sebagai sarana transportasi utama untuk mendukung aktivitas operasional mereka.

Sementara itu, segmen kendaraan penumpang juga menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Mobil hybrid Suzuki berhasil menarik perhatian konsumen yang mulai mempertimbangkan kendaraan hemat bahan bakar dan lebih ramah lingkungan.

Suzuki Fronx menjadi salah satu model yang memberikan kontribusi signifikan dengan pangsa penjualan sebesar 17 persen. Di sisi lain, Suzuki XL7 Hybrid juga mencatat performa positif dengan kontribusi sekitar 15 persen dari total penjualan. Sisanya berasal dari berbagai model lain yang dipasarkan Suzuki di Indonesia.

Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi hybrid semakin diterima oleh konsumen nasional sebagai solusi transisi menuju kendaraan yang lebih efisien tanpa harus bergantung sepenuhnya pada infrastruktur kendaraan listrik.

Faktor lain yang turut mendukung pencapaian Suzuki adalah kuatnya basis produksi dalam negeri. Produk rakitan lokal masih mendominasi penjualan perusahaan dengan kontribusi mencapai 91 persen dari total kendaraan yang terjual.

Tingginya porsi kendaraan produksi lokal tidak hanya memperkuat daya saing Suzuki di pasar domestik, tetapi juga menunjukkan pentingnya peran industri manufaktur nasional dalam mendukung pertumbuhan sektor otomotif Indonesia.