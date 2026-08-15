GPS.id Jadi Senjata Perusahaan Tekan Biaya Operasional dan Pantau Ribuan Armada

Ilustrasi GPS. (Istimewa)
JawaPos.com - Di tengah meningkatnya biaya operasional dan kebutuhan efisiensi armada, perusahaan kini membutuhkan lebih dari sekadar alat pelacak kendaraan.
Melalui platform GPS.id Enterprise, pelaku usaha dapat memantau armada secara real-time, menganalisis data operasional, hingga meningkatkan produktivitas bisnis dalam satu sistem terintegrasi.
Tak hanya itu, GPS.id juga berhasil mempertahankan predikat Top Brand Award selama sembilan tahun berturut-turut, memperkuat posisinya sebagai salah satu penyedia solusi GPS tracking terpercaya di Indonesia.
Menurut Habibi Corporate Communication GPS.id, perusahaan yang mengelola armada logistik, distribusi, pertambangan, manufaktur, hingga rental kendaraan, efisiensi operasional menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing.
"Melalui GPS.id Enterprise, perusahaan memperoleh visibilitas penuh terhadap pergerakan kendaraan, kepatuhan rute, serta aktivitas pengemudi secara real-time melalui platform berbasis web dan aplikasi," kata Habibi di Jakarta (15/8).
Habibi menambahkan kalau data yang dikumpulkan tidak hanya menampilkan lokasi kendaraan, tetapi juga menyajikan lebih dari 30 jenis laporan operasional yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Informasi tersebut membantu manajemen mengevaluasi penggunaan armada, mengendalikan biaya operasional, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
GPS.id juga menghadirkan berbagai fitur pendukung, mulai dari pemantauan perilaku pengemudi (driver behavior), notifikasi aktivitas, pemantauan kecepatan, hingga live video melalui perangkat tertentu.
Kombinasi fitur tersebut memungkinkan perusahaan mendeteksi potensi risiko lebih dini sekaligus meningkatkan keselamatan operasional armada.
Keunggulan lainnya adalah kemampuan platform untuk membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan kendaraan sehingga waktu operasional lebih efisien, konsumsi bahan bakar lebih terkendali, serta produktivitas armada meningkat.
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Jawa Pos
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