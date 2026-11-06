Sosialisasi UU Satu Data Indonesia, Pemerintah Siapkan Integrasi Lintas Kementerian

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy. (Mifta/Radar Bali)
JawaPos.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tengah fokus menyosialisasikan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (UU SDI).
Regulasi ini diharapkan menjadi landasan pengelolaan data nasional yang berkualitas, aman, dan terpadu untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan ketepatan pelayanan publik.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan, data merupakan aset strategis bangsa yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan nasional.
Menurut dia, kekayaan data Indonesia harus dikelola secara optimal agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Data bukan hanya milik sistem pemerintah. Data adalah kekayaan strategis bangsa, data adalah kekayaan masa depan kita,” kata Rachmat Pambudy dalam keterangannya, Jumat (6/11).
Dia menjelaskan, Indonesia memiliki sumber data yang sangat besar dan tersebar di berbagai sektor, mulai dari kependudukan, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga sumber daya alam. Data tersebut mencakup seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh hingga Papua.
Namun, besarnya potensi tersebut perlu diimbangi dengan sistem pengelolaan yang terintegrasi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Sehingga data tidak hanya menjadi kumpulan informasi, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Teknologi akan selalu dan terus berubah, sistem akan terus berkembang, tetapi tujuan kita menghadirkan negara yang lebih dekat, lebih adil, dan lebih mampu melayani rakyat. Dan hanya dengan data yang tepat, maka kita bisa melakukan yang terbaik untuk rakyat,” ucap Rachmat.
Menurut dia, pengelolaan data nasional harus dilakukan secara sistematis, tepat, cepat, dan akurat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022