BPKH dan BRIN luncurkan Dai Sejuta Mimbar, Ajak Perluas Dakwah Digital

JawaPos.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Yayasan Harika untuk Kemanusiaan meluncurkan Program Dai Sejuta Mimbar di Auditorium Gedung B.J. Habibie, BRIN, Jakarta, Jumat (16/10).

Program tersebut mendorong generasi muda untuk mempersiapkan ibadah haji sejak dini, sekaligus memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan pesan keislaman yang kreatif, inspiratif, relevan, dan bertanggung jawab.

”Melalui Dai Sejuta Mimbar, kami ingin membuka ruang bagi generasi muda untuk mengambil peran dalam menyebarkan pesan kebaikan melalui platform digital,” ujar Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander dilansir dari Antara.

Program Dai Sejuta Mimbar melengkapi program edukasi BPKH melalui Program Haji Muda yang bertujuan meningkatkan literasi haji dan keuangan di kalangan generasi muda.

Melalui Program Haji Muda, BPKH mendorong masyarakat memahami pentingnya pengelolaan keuangan, membangun kebiasaan menabung, serta memperoleh informasi haji yang tepat sebagai bagian dari persiapan menuju Baitullah.

Sementara itu, program Dai Sejuta Mimbar memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan nilai-nilai keislaman melalui konten digital yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

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”Konten dakwah tidak hanya perlu kreatif dan menarik, tetapi juga harus memiliki substansi yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Harry.

Melalui kedua program tersebut, generasi muda diharapkan tidak hanya memahami pentingnya mempersiapkan perjalanan ibadah menuju Baitullah, tetapi juga berperan aktif menyebarkan pengetahuan dan pesan kebaikan melalui karya digital.