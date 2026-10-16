Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 04.11 WIB

BPKH dan BRIN luncurkan Dai Sejuta Mimbar, Ajak Perluas Dakwah Digital

Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander bersama Kepala BRIN Arif Satria luncurkan program Dai Sejuta Mimbar di Gedung BRIN, Jakarta, Jumat (16/10). (BPKH/Antara) - Image

Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander bersama Kepala BRIN Arif Satria luncurkan program Dai Sejuta Mimbar di Gedung BRIN, Jakarta, Jumat (16/10). (BPKH/Antara)

JawaPos.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Yayasan Harika untuk Kemanusiaan meluncurkan Program Dai Sejuta Mimbar di Auditorium Gedung B.J. Habibie, BRIN, Jakarta, Jumat (16/10).

Program tersebut mendorong generasi muda untuk mempersiapkan ibadah haji sejak dini, sekaligus memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan pesan keislaman yang kreatif, inspiratif, relevan, dan bertanggung jawab.

”Melalui Dai Sejuta Mimbar, kami ingin membuka ruang bagi generasi muda untuk mengambil peran dalam menyebarkan pesan kebaikan melalui platform digital,” ujar Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander dilansir dari Antara.

Program Dai Sejuta Mimbar melengkapi program edukasi BPKH melalui Program Haji Muda yang bertujuan meningkatkan literasi haji dan keuangan di kalangan generasi muda.

Melalui Program Haji Muda, BPKH mendorong masyarakat memahami pentingnya pengelolaan keuangan, membangun kebiasaan menabung, serta memperoleh informasi haji yang tepat sebagai bagian dari persiapan menuju Baitullah.

Sementara itu, program Dai Sejuta Mimbar memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan nilai-nilai keislaman melalui konten digital yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

”Konten dakwah tidak hanya perlu kreatif dan menarik, tetapi juga harus memiliki substansi yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Harry.

Melalui kedua program tersebut, generasi muda diharapkan tidak hanya memahami pentingnya mempersiapkan perjalanan ibadah menuju Baitullah, tetapi juga berperan aktif menyebarkan pengetahuan dan pesan kebaikan melalui karya digital.

Harry mengatakan, persiapan ibadah haji perlu dimulai sejak usia muda melalui penguatan kesiapan spiritual, pemahaman tentang penyelenggaraan ibadah haji, dan perencanaan finansial yang matang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kemenhaj Akan Atur Tarif Pemeriksaan Kesehatan Haji Agar Tidak Timpang - Image
Haji

Kemenhaj Akan Atur Tarif Pemeriksaan Kesehatan Haji Agar Tidak Timpang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.17 WIB

Demi Tingkat Kualitas Petugas Haji 2027, Kemenhaj Lakukan Pembekalan 30 Hari Bagi yang Lolos Seleksi - Image
Haji

Demi Tingkat Kualitas Petugas Haji 2027, Kemenhaj Lakukan Pembekalan 30 Hari Bagi yang Lolos Seleksi

Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.47 WIB

BPKH Siap Salurkan Nilai Manfaat Rp 8,83 Triliun untuk Haji 2027 - Image
Nasional

BPKH Siap Salurkan Nilai Manfaat Rp 8,83 Triliun untuk Haji 2027

Jumat, 9 Oktober 2026 | 14.52 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore