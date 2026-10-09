60 Kepala Daerah Minta Ada Kawasan Transmigrasi, Mentrans Prioritaskan Indonesia Timur

Iftitah menegaskan, pembentukan kawasan transmigrasi tidak boleh sekadar menjadi upaya daerah untuk mendapatkan insentif dari pemerintah pusat berupa pembangunan rumah maupun jalan.

”Saya tidak ingin daerah-daerah itu mengusulkan kawasan transmigrasi hanya untuk mendapatkan insentif dari pusat dalam konteks misalkan membangun rumah, membangun jalan, karena anggarannya juga terbatas,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (9/10).

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Ia mengatakan, pemerintah mengapresiasi seluruh usulan tersebut. Saat ini, usulan dari para kepala daerah masuk dalam daftar tunggu atau waiting list.

Namun, Kementerian Transmigrasi akan mendahulukan wilayah Indonesia Timur dengan menyeleksi daerah berdasarkan kajian ilmiah, terutama potensi ekonominya.

Dengan begitu, penetapan kawasan transmigrasi diharapkan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

”Kami izin memprioritaskan terlebih dahulu teman-teman yang ada di Indonesia Timur, tapi kami lakukan secara saintifik. Mana yang punya potensi ekonomi itu yang kita dahulukan,” kata Iftitah.

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Ia menilai, keberhasilan program transmigrasi tidak cukup diukur dari jumlah kawasan yang ditetapkan atau dibangun. Pemerintah perlu mengevaluasi kawasan yang sudah ditetapkan untuk memastikan pengembangannya berjalan sesuai tujuan.

”Kalau hanya sekadar Kementerian Transmigrasi berhasil membangun 60 kawasan transmigrasi, kalau hanya di atas kertas untuk apa?” tegas Iftitah.