Wakapolda Metro Jaya Resmi Dijabat Jenderal Bintang Dua, Dekananto Naik Pangkat Jadi Irjen

Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono.
JawaPos.com - Penyesuaian organisasi dan jabatan di jajaran Polda Metro Jaya berlangsung setelah posisi kapolda diisi oleh jenderal bintang tiga. Mulai Selasa (1/9), jabatan wakapolda diduduki perwira tinggi (pati) bintang dua berpangkat irjen pol.
Dekananto Eko Purwono yang sebelumnya berpangkat brigjen pol, kini resmi menyandang pangkat irjen pol. Kenaikan pangkat tersebut merujuk Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82/POLRI/TAHUN 2026 tentang tanggal 1 September 2026 tentang kenaikan pangkat ke dan dalam golongan Pati Polri.
”Kenaikan pangkat tersebut merupakan bagian dari pembinaan karier dan dinamika organisasi di lingkungan Polri,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto pada Rabu (2/9).
Selain penyesuaian organisasi dan jabatan, kenaikan pangkat itu juga menjadi amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan semakin profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tidak hanya wakapolda, Budi menyebutkan beberapa jabatan yang juga disesuaikan.
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”Sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya juga menyandang pangkat baru, yakni Irwasda Polda Metro Jaya Brigjen Pol Sri Satyatama, Karo Ops Polda Metro Jaya Brigjen Pol Laode Aries El Fathar, serta Karo Rena Polda Metro Jaya Brigjen Pol Teguh Tri Sasongko,” bebernya.
Menurut Budi, para pejabat tersebut tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada jabatan masing-masing di Polda Metro Jaya. Kenaikan pangkat diharapkan memperkuat soliditas organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, serta pengayoman kepada masyarakat.
Hari ini, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pati. Beberapa jabatan kini resmi diisi oleh pejabat baru yang dimutasi dan rotasi lewat surat telegram pada Minggu (30/8).
Sertijab itu mencakup beberapa jabatan strategis, baik di level Mabes Polri maupun satuan kewilayahan. Berdasar daftar pejabat yang melaksanakan sertijab, sejumlah posisi mengalami pergantian pejabat. Polri menyatakan hal itu sebagai bagian dari dinamika organisasi.
Beberapa jabatan yang diserahterimakan adalah Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Kapolri), Kapolda Sulawesi Utara (Sulut), Karopaminal Divpropam Polri, Asisten Sumber Daya Manusia (AS SDM) Kapolri, Koorsahli Kapolri, dan sejumlah jabatan kewilayahan lainnya.
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