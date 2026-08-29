NU Siapkan Lompatan Besar hingga 2050, Ini Peta Jalan yang Dibahas di Jombang

JawaPos.com - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang tak hanya membahas kepemimpinan organisasi. Masa depan NU hingga 2050 juga mulai dirancang melalui Peta Jalan NU Digdaya 2050, yang memuat lima tahapan strategis, mulai dari transformasi organisasi hingga membangun ekosistem peradaban.

Nahdlatul Ulama (NU) menyusun langkah jangka panjang untuk menghadapi perubahan dalam 25 tahun mendatang. Hal ini dibahas dalam sidang Komisi Program Muktamar ke-35 NU di Gedung Institut Agama Islam Bani Fattah, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Dokumen strategis ini menjadi acuan untuk menentukan arah pengembangan organisasi sekaligus menjawab tantangan yang muncul saat NU memasuki abad kedua.

Ketua Komisi Program Muktamar ke-35 NU, Alissa Wahid, menjelaskan bahwa peta jalan tersebut bukan gagasan yang baru muncul dalam Muktamar ke-35. Rencana itu merupakan amanah yang telah dirumuskan dan disahkan pada Muktamar ke-34 NU di Lampung.

Menurut Alissa, penyusunan peta jalan dilakukan dengan melihat kondisi internal NU sekaligus perkembangan dunia yang terus berubah.

“Peta Jalan NU adalah mandat yang telah dipersiapkan dan disahkan di Muktamar ke-34 NU. Sehingga, itulah yang membuat kita pada hari ini pembahasan terkait peta jalan NU para komisi program ini,” ujar Alissa.

Ia mengatakan NU membutuhkan arah strategis yang dapat menjadi panduan bersama. Dengan demikian, organisasi memiliki target yang jelas dalam merespons perubahan sekaligus membangun kekuatan hingga 2050.

Dari kerangka tersebut, NU menempatkan NU Digdaya 2050 sebagai visi jangka panjang yang akan ditempuh melalui lima fase utama.

Lima Fase Menuju NU Digdaya 2050 1. 2026-2030: Transformasi Jam'iyah