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Sabik Aji Taufan
Kamis, 4 Juni 2026 | 04.33 WIB

Kecam Aksi Pungli di Jakbar, Sahroni Minta Polisi Sikat Habis Pelaku Agar Tidak Menjamur

Ilustrasi pungli - Image

Ilustrasi pungli

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam aksi pungutan liar (pungli) yang terjadi di Pertigaan Kamal, Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi diminta mengusut tuntas kasus ini, dan menangkap para pelaku.

Sahroni mengatakan, Polri perlu bergerak cepat menindaklanjuti kejahatan jalanan seperti ini. Sebab, masyarakat langsung yang dirugikan oleh tindakan pelaku.

“Saya minta Pak Kapolres Jakbar langsung tindak para pelaku. Kejar sampai dapat, ciduk semuanya. Kita belum selesai menghadapi persoalan begal, sekarang muncul lagi aksi pungli seperti ini. Jangan dianggap sepele," kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (3/6).

Bendahara Umum Partai NasDem ini menilai, tindakan pungli bisa menjamur bila dibiarkan. Atas dasar itu, pelaku harus diberi tindakan tegas sebagai efek jera.

"Kalau praktik-praktik kejahatan jalanan seperti ini diberi ruang sedikit saja, pasti akan menjamur dan menjadi inspirasi bagi pelaku lain untuk melakukan hal serupa,” imbuhnya.

Sahroni meminta kepada Polri fokus menghadirkan rasa aman untuk masyarakat. Jalan raya harus menjadi tempat aman bagi para pengendara.

“Hari ini ketahuan di Jakarta Barat, besok bisa muncul di Jakarta Utara, atau daerah lainnya. Karena itu polisi harus memberikan tindakan tegas agar menjadi efek jera bagi pelaku sekaligus peringatan bagi siapa pun yang berniat melakukan tindakan serupa. Jangan sampai masyarakat merasa takut atau tidak nyaman hanya untuk melintas di jalan umum,” tandasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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