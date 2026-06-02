Jawa Pos TV Tetap Bersiaran Terrestrial, Perkuat Distribusi Konten Multiplatform

JawaPos.com - Jawa Pos TV menegaskan tetap beroperasi dan bersiaran sebagai induk jaringan televisi Jawa Pos. Penyesuaian layanan penyiaran di wilayah Surabaya merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat bisnis serta mengembangkan ekosistem media yang lebih fokus, efektif, dan berkelanjutan.

Melalui penyesuaian tersebut, JTV menjadi satu-satunya stasiun televisi regional dalam jaringan televisi Jawa Pos yang bersiaran secara terestrial di wilayah Surabaya dan Jawa Timur. Sebelumnya terdapat dua brand stasiun televisi milik Jawa Pos di Surabaya, yakni JTV dan Jawa Pos TV.

Pemimpin Redaksi Jawa Pos TV Sofyan Hendra Fatkhurohman menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak berarti Jawa Pos TV menghentikan operasional maupun siarannya.

"Jawa Pos TV sebagai induk jaringan televisi Jawa Pos yang berkedudukan di Jakarta tetap beroperasi dan bersiaran terrestrial sebagaimana mestinya melalui channel 45 serta terus mengembangkan distribusi konten melalui berbagai platform, mulai televisi terestrial, digital, media sosial, hingga layanan distribusi konten lainnya," kata Sofyan dalam keterangan resminya.

Menurut dia, penyesuaian layanan di Surabaya tidak memengaruhi keberlangsungan operasional Jawa Pos TV secara nasional. Sebaliknya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat distribusi konten di berbagai platform.

"Jawa Pos TV tetap menjalankan fungsinya sebagai jaringan televisi lokal terluas dengan pengembangan distribusi konten yang mencakup televisi, digital, media sosial, dan berbagai kanal distribusi lainnya," tutur Sofyan.

Ia menambahkan, komitmen kepada pemirsa dan mitra tetap menjadi prioritas utama perusahaan. "Kami akan terus menghadirkan program-program informasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas serta menjaga kerja sama yang telah terjalin dengan berbagai pihak," ujarnya.