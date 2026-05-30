POV Warga Soal Teror Pocong: Takut Keluar Malam, Kehilangan Penghasilan sampai Cuma Anak Iseng Buat Konten Viral

Warga Tapos, Depok, Jawa Barat, baru-baru ini digegerkan oleh isu "teror pocong" yang viral di media sosial. (Dok warga Depok)
JawaPos.com - Kabar mengenai teror pocong yang melanda kawasan Jalan Al Ikhlas, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, ternyata bukan sekadar isapan jempol atau cerita mistis biasa. Isu yang sempat viral di media sosial ini belakangan memicu keresahan bagi warga sekitar.
Bukan karena takut pada makhluk halus, warga justru dibuat waswas karena sosok di balik kain putih tersebut adalah manusia hidup. Lebih ngeri lagi, oknum berkostum pocong tersebut diduga kuat membawa senjata tajam saat melancarkan aksinya di tengah malam.
Aksi pelaku yang berkeliaran selama dua malam berturut-turut sukses membuat lingkungan sekitar mencekam. Keresahan ini pun berdampak langsung pada aktivitas harian masyarakat, terutama kaum perempuan dan lansia.
Ketakutan Keluar Malam, Tukang Pijat Kehilangan Penghasilan
Dampak dari teror pocong di Depok ini sangat dirasakan oleh Kartuni, 70, seorang lansia yang sehari-hari bekerja sebagai tukang pijat keliling. Karena hidup sendiri dan situasi kampung yang mendadak mencekam, ia kini tidak berani lagi keluar rumah pada malam hari untuk mencari nafkah.
"Keluar takut, mau ngurut juga takut," ujar Kartuni dengan nada cemas saat ditemui JawaPos.com belum lama ini.
Lansia yang mengandalkan panggilan mengurut ini mengaku kini hanya bisa pasrah berdiam diri di rumah.
"Takut, jadi enggak keluar ke mana-mana, di rumah aja. Jadi enggak ada penghasilan, biar sedikit kan suka ngurut, ya. Ini jalan malam," tambahnya.
Warga Waspada Terima Tamu dan Berharap Pelaku Segera Ditangkap
Senada dengan Kartuni, Lia, 43, warga sekitar lokasi kejadian, juga merasakan atmosfer mencekam sejak isu ini berkembang. Kehadiran pocong gadungan tersebut dinilai sudah sangat mengganggu ketenteraman warga.
