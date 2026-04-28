Korban Meninggal Tabrakan KA Argo Bromo-KRL Dapat Santunan Rp 90 Juta dari Jasa Raharja, Korban Luka Dijamin Pengobatannya

JawaPos.com - PT Jasa Raharja memastikan memberikan perlindungan bagi korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Korban luka-luka akan mendapat jaminan perawatan kesehatan, sedangkan korban meninggal mendapat santunan.

Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin sudah turun langsung menemui korban di beberapa rumah sakit. Dia memastikan agar para korban mendapat perawatan maksimal dari rumah sakit.

Awaluddin memastikan proses administrasi berjalan lancar. Dengan begitu, tidak ada penundaan dalam memberikan tindakan medis kepada korban.

“Kami dari Jasa Raharja menyampaikan turut berduka atas kecelakaan yang terjadi. Sejak awal kejadian, kami telah berkoordinasi untuk memastikan bahwa negara hadir memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat yang menjadi korban,” ujarnya di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4).

Ia menegaskan bahwa seluruh korban, baik meninggal dunia maupun luka-luka, dijamin oleh Jasa Raharja sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964. Oleh karena itu, manfaat harus segera dirasakan oleh para korban.

“Oleh karena itu, kami memastikan seluruh korban mendapatkan jaminan perlindungan dasar. Untuk korban meninggal dunia, santunan akan kami serahkan secepat mungkin. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk keluarga korban, agar proses dapat berjalan cepat dan tepat,” imbuhnya.

Jasa Raharja telah menerbitkan surat jaminan (guarantee letter) kepada delapan rumah sakit yang menangani korban. Jaminan ini dibuat agar pengobatan kepada korban berjalan cepat.

“Kami terus memonitor perkembangan di lapangan karena masih dimungkinkan adanya tambahan korban yang dirujuk ke rumah sakit lainnya,” jelasnya.