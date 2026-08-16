Yoo Hae-jin, Park Hae-il, dan Lee Min-ho Hadiri TIFF 2026, ‘Assassination(s)’ Siap World Premiere

poster assassination (dispatch)
JawaPos.com – Tiga aktor papan atas Korea Selatan, Yoo Hae-jin, Park Hae-il, dan Lee Min-ho, akan membawa karya terbaru mereka ke hadapan penonton internasional.
Mengutip laporan Dispatch, distributor Hive Media Corp mengumumkan bahwa ketiganya bersama sutradara Hur Jin-ho dipastikan menghadiri Toronto International Film Festival (TIFF) ke-51. Kehadiran mereka menjadi bagian dari agenda promosi film terbaru berjudul “Assassination(s)”.
Film tersebut mendapat undangan untuk tampil dalam bagian Gala Presentation, salah satu program utama TIFF yang menampilkan film-film dengan perpaduan daya tarik populer dan nilai artistik.
“Assassination(s)” akan menjalani world premiere di festival film bergengsi tersebut yang mulai digelar pada 10 September 2026.
Film ini juga akan memperkenalkan kisahnya kepada penonton global sebelum resmi dirilis di Korea Selatan pada periode Chuseok.
Kehadiran langsung Hur Jin-ho bersama Yoo Hae-jin, Park Hae-il, dan Lee Min-ho tentu menambah daya tarik film tersebut.
Kesempatan tampil di Gala Presentation diharapkan semakin meningkatkan ekspektasi terhadap film yang disebut sebagai salah satu karya yang sangat dinantikan.
“Assassination(s)” juga akan berbagi panggung dengan sejumlah film lain yang mendapat perhatian, termasuk “It Can't Be Helped,” “Harbin,” dan “Smuggling.”
Dari sisi cerita, “Assassination(s)” membawa penonton ke salah satu periode penuh ketegangan dalam sejarah Korea.
Film ini mengikuti rangkaian kecurigaan dan sosok di balik pembunuhan seorang ibu negara pada 15 Agustus 1974.
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Jawa Pos
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