&TEAM Tafsirkan Ulang Dongeng Little Red Riding Hood untuk Comeback 'Mark on Me'

JawaPos.com – &TEAM menarik perhatian menjelang comeback Korea mereka dengan merilis video prolog berjudul "The Wolf Who Loved Little Red Riding Hood".

Video yang diunggah melalui YouTube resmi grup pada 2 Agustus ini menjadi pembuka untuk mini album Korea kedua mereka, "Mark on Me", yang dijadwalkan rilis bulan depan.

Dilansir dari dispatcht, &TEAM menghadirkan interpretasi baru dari dongeng klasik Little Red Riding Hood.

Alih-alih menggambarkan serigala sebagai sosok yang menakutkan, cerita ini mengubahnya menjadi karakter yang perlahan mengenal arti cinta, kebahagiaan, dan pertumbuhan emosional.

Sentuhan baru tersebut memperlihatkan sudut pandang khas &TEAM yang berbeda dari kisah aslinya.

Jo tampil sebagai serigala, sementara Harua berperan sebagai Little Red Riding Hood. Melalui rangkaian adegan penuh nuansa sinematik, penonton diajak menyaksikan perjalanan sang serigala yang belajar menunggu seseorang, memahami kasih sayang, hingga menemukan makna di balik sebuah senyuman.

Video ini juga memperluas konsep khas &TEAM yang dikenal sebagai "Wolf DNA". Jika sebelumnya identitas tersebut lebih banyak menampilkan naluri liar dan ikatan antarmember, kali ini konsep tersebut berkembang menjadi simbol perjalanan menuju kedewasaan, cinta, dan harapan.

Agensi pun mengajak penggemar untuk memperhatikan pesan tentang cinta dan pertumbuhan yang menjadi benang merah comeback kali ini.

Nuansa visual yang artistik dipadukan dengan alur cerita emosional membuat prolog tersebut sukses meningkatkan rasa penasaran penggemar terhadap konsep album baru.