Pop Jawa Makin Besar, Ndarboy Genk Borong Penghargaan untuk Koyo Jogja Istimewa dan Mendung Tanpo Udan

Ndarboy Genk saat menerima penghargaan.
JawaPos.com - Musik daerah semakin menunjukkan daya saingnya di industri musik nasional. Genre Pop Jawa yang dulu identik dengan pasar regional kini kian menancapkan pengaruhnya di platform digital, dengan salah satu nama terdepan, Ndarboy Genk, mencatat pencapaian baru.
Musisi asal Bantul, Yogyakarta itu menerima penghargaan multi-platinum dari Krumulo, imprint yang berfokus pada musik Pop Jawa di bawah Believe Artist Services Indonesia. Penghargaan diberikan atas performa konsumsi digital dua lagu yang mencatat angka streaming tinggi.
Lagu "Koyo Jogja Istimewa" meraih sertifikasi 3x Platinum. Sementara "Mendung Tanpo Udan" memperoleh penghargaan 1x Platinum.
Pencapaian ini mempertegas posisi Ndarboy Genk sebagai salah satu figur penting dalam perkembangan Pop Jawa modern. Musik berbahasa daerah terbukti mampu bersaing di tengah dominasi genre pop arus utama.
Kesuksesan tersebut tidak datang dalam waktu singkat. Ndarboy Genk telah membangun jalur kariernya selama bertahun-tahun dengan konsisten mengembangkan karya Pop Jawa.
Melalui studio produksinya, Mabes Balker, ia aktif menciptakan lagu sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan musisi lokal. Beberapa karya yang turut memperkuat namanya antara lain "Lanang Tenan" hingga kolaborasi terbaru "Kicau Mania" bersama Banditoz Yaow 86.
"Ndarboy Genk 15 tahun lalu tidak akan pernah menyangka kalau ternyata karya yang dirilis bisa didengarkan dan diapresiasi sebanyak ini," ujar Ndarboy Genk.
"Penghargaan dari Krumulo ini adalah bukti kalau karya musik yang diciptakan dari hati dan dikelola dengan baik bisa memberikan dampak positif buat musisi daerah."
Penghargaan ini juga dibaca sebagai sinyal perubahan lanskap industri musik digital Indonesia. Musik lokal berbasis identitas daerah kini memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau audiens nasional, bahkan lebih luas.
Head of Artist Services Indonesia Believe, Ririe Cholid, menilai capaian tersebut bisa menjadi inspirasi bagi musisi lain. Menurutnya, autentisitas justru menjadi kekuatan utama dalam persaingan industri saat ini.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK