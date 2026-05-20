Pop Jawa Makin Besar, Ndarboy Genk Borong Penghargaan untuk Koyo Jogja Istimewa dan Mendung Tanpo Udan

JawaPos.com - Musik daerah semakin menunjukkan daya saingnya di industri musik nasional. Genre Pop Jawa yang dulu identik dengan pasar regional kini kian menancapkan pengaruhnya di platform digital, dengan salah satu nama terdepan, Ndarboy Genk, mencatat pencapaian baru.

Musisi asal Bantul, Yogyakarta itu menerima penghargaan multi-platinum dari Krumulo, imprint yang berfokus pada musik Pop Jawa di bawah Believe Artist Services Indonesia. Penghargaan diberikan atas performa konsumsi digital dua lagu yang mencatat angka streaming tinggi.

Lagu "Koyo Jogja Istimewa" meraih sertifikasi 3x Platinum. Sementara "Mendung Tanpo Udan" memperoleh penghargaan 1x Platinum.

Pencapaian ini mempertegas posisi Ndarboy Genk sebagai salah satu figur penting dalam perkembangan Pop Jawa modern. Musik berbahasa daerah terbukti mampu bersaing di tengah dominasi genre pop arus utama.

Kesuksesan tersebut tidak datang dalam waktu singkat. Ndarboy Genk telah membangun jalur kariernya selama bertahun-tahun dengan konsisten mengembangkan karya Pop Jawa.

Melalui studio produksinya, Mabes Balker, ia aktif menciptakan lagu sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan musisi lokal. Beberapa karya yang turut memperkuat namanya antara lain "Lanang Tenan" hingga kolaborasi terbaru "Kicau Mania" bersama Banditoz Yaow 86.

"Ndarboy Genk 15 tahun lalu tidak akan pernah menyangka kalau ternyata karya yang dirilis bisa didengarkan dan diapresiasi sebanyak ini," ujar Ndarboy Genk.

"Penghargaan dari Krumulo ini adalah bukti kalau karya musik yang diciptakan dari hati dan dikelola dengan baik bisa memberikan dampak positif buat musisi daerah."

Penghargaan ini juga dibaca sebagai sinyal perubahan lanskap industri musik digital Indonesia. Musik lokal berbasis identitas daerah kini memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau audiens nasional, bahkan lebih luas.