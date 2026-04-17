Mengenal Lebih Dekat Koga Yudai atau K &TEAM, Pemeran Nagi Seishiro di Live Action Anime Blue Lock yang Tayang Sebentar Lagi!

Koga Yudai atau K &TEAM (Instagram @kkun.and)
JawaPos.com - Akhir-akhir ini dunia perfilman Jepang sedang digemparkan oleh live action salah satu anime legenda yakni Blue Lock. Dilansir dari akun X resmi film Blue Lock, live action ini dikabarkan akan tayang 7 Agustus 2026 nanti.
Blue Lock sendiri merupakan serial komik dan anime yang memiliki banyak basis penggemar yang mengikuti. Dilansir dari IMDB, Blue Lock menceritakan sebuah proyek nasional Jepang menghasilkan tim sepakbola terbaik setelah kekalahan memalukan di Piala Dunia.
Dalam Blue Lock, ratusan pemuda dengan kemampuan sepakbola terbaik dikumpulkan dalam satu tempat layaknya penjara yang terisolasi dari dunia. Dalam proyek ini, para pemuda akan menjalani pelatihan super ketat demi mewujudkan tujuan tersebut.
Baca Juga:Bantah Putusan Pengadilan, Mantan CEO HYBE Park Ji Won Sebut Pernyataannya Soal ADOR Disalahartikan
Salah satu nama besar yang memerankan live action Blue Lock adalah K &TEAM atau Koga Yudai. Bagi kamu yang menyukai Kpop atau Jpop, mungkin pernah mendengar nama K atau Koga Yudai. Koga Yudai merupakan anggota dari grup idola global &TEAM besutan HYBE Labels Japan, salah satu bagian perusahaan dari HYBE.
Kamu mungkin mengenal HYBE sebagai perusahaan yang menaungi banyak idol atau artis terkenal seperti BTS, TXT, Seventeen, ENHYPEN dan masih banyak lagi.
&TEAM sendiri merupakan grup yang berada dibawah HYBE Labels Japan dengan anggota yang berkebangsaan Jepang, Korea dan juga Taiwan. Debut di Jepang, &TEAM dicanangkan menjadi sebuah grup global.
Untuk mengenal lebih lanjut tentang Koga Yudai, berikut beberapa fakta yang kamu mungkin tidak tahu tentang K &TEAM:
1. Hampir Debut di ENHYPEN
Hal pertama yang mungkin tidak diketahui oleh para penggemar K yang baru adalah dirinya hampir debut sebagai anggota grup idol korea ENHYPEN. Dilansir dari Kprofiles, ia mengikuti acara survival bernama I-LAND yang membentuk grup ENHYPEN.
Pada beberapa episode, ia bahkan berhasil meraih posisi yang cukup tinggi. Meski sayang, dirinya harus dieliminasi pada episode final I-LAND. Hal ini mungkin membuktikan bahwa takdir K memang berada di &TEAM, bukan ENHYPEN.
