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Penulis: Rabbany Wanadriani
Selasa, 10 November 2026 | 22.18 WIB

Senyumnya Terlihat Tulus, tetapi Hatinya Berbeda: 6 Tanda Orang Iri dengan Kesuksesanmu

ilustrasi orang yang merasa iri. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang merasa iri. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Mendapatkan keberhasilan dalam hidup tentu menjadi pengalaman yang membahagiakan. Entah itu memperoleh promosi jabatan, meraih pencapaian karier, membangun bisnis, atau berhasil mewujudkan impian pribadi, setiap kemajuan layak mendapatkan apresiasi.

Namun, tidak semua orang selalu menunjukkan kebahagiaan yang sama ketika melihat orang lain berhasil. Ada yang memberikan ucapan selamat dan terlihat mendukung, tetapi sikapnya justru berubah ketika kamu mulai mencapai sesuatu yang lebih besar.

Perasaan iri terkadang tidak disampaikan secara terbuka. Sebaliknya, emosi tersebut bisa muncul melalui komentar bernada sindiran, perilaku kompetitif berlebihan, hingga sikap yang kurang menyenangkan ketika seseorang mengetahui pencapaianmu.

Dilansir dari Geediting, terdapat enam perilaku yang bisa menjadi indikasi seseorang menyimpan kecemburuan terhadap keberhasilan orang lain, meskipun di hadapanmu ia terlihat memberikan dukungan. Berikut tanda-tandanya.

1. Mulai Meniru Berbagai Hal yang Kamu Lakukan

Salah satu perilaku yang mungkin muncul dari seseorang yang merasa iri adalah kecenderungan mengikuti berbagai hal yang kamu lakukan. Mulai dari gaya berpakaian, pilihan aktivitas, hobi, hingga keputusan dalam membangun karier.

Pada dasarnya, meniru bukan selalu sesuatu yang negatif. Seseorang bisa saja menjadikan keberhasilan orang lain sebagai inspirasi untuk berkembang.

Namun, jika perilaku tersebut disertai persaingan tidak sehat dan keinginan untuk selalu menyamai atau melampaui pencapaianmu, ada kemungkinan muncul perasaan tidak nyaman terhadap keberhasilan yang kamu miliki.

Dalam situasi seperti ini, penting untuk melihat pola perilakunya secara keseluruhan, bukan hanya dari satu tindakan meniru.

2. Terlihat Senang Ketika Kamu Mengalami Kegagalan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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