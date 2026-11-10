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Penulis: Lania Monica
Rabu, 11 November 2026 | 04.31 WIB

Tak Lagi Terikat Masa Lalu, 8 Tanda Ini Menunjukkan Kamu Sudah Siap Melanjutkan Hidup

Ilustrasi seseorang yang benar benar siap melepaskan dan melanjutkan hidup menurut psikologi (The Expert Editor) - Image

Ilustrasi seseorang yang benar benar siap melepaskan dan melanjutkan hidup menurut psikologi (The Expert Editor)

JawaPos.com – Melepaskan sesuatu yang pernah berarti dalam kehidupan bukanlah perkara mudah. Proses tersebut membutuhkan waktu, kesabaran, serta keberanian untuk menerima kenyataan yang tidak selalu sesuai dengan harapan.

Seseorang tidak bisa begitu saja melupakan pengalaman menyakitkan hanya karena memutuskan untuk melanjutkan hidup. Ada perjalanan emosional yang harus dilewati hingga akhirnya mampu menerima masa lalu tanpa terus-menerus terbebani olehnya.

Dalam sudut pandang psikologi, proses melepaskan berkaitan dengan kemampuan seseorang mengelola emosi, menerima perubahan, dan mengarahkan perhatian pada kehidupan yang sedang dijalani.

Ketika seseorang mulai berdamai dengan pengalaman sebelumnya, pikirannya perlahan tidak lagi dipenuhi penyesalan maupun keinginan untuk mengubah sesuatu yang sudah terjadi.

Sebaliknya, energi dan perhatiannya mulai digunakan untuk membangun kehidupan yang lebih baik serta merancang masa depan.

Dilansir dari laman The Expert Editor, terdapat delapan tanda psikologis yang bisa menunjukkan bahwa seseorang mulai benar-benar siap melepaskan masa lalu dan melanjutkan kehidupannya.

1. Tidak Lagi Terus-Menerus Mengingat dan Memutar Ulang Masa Lalu

Salah satu tanda seseorang mulai berdamai dengan masa lalu adalah ketika ia tidak lagi sibuk mengulang berbagai kejadian dalam pikirannya.

Sebelumnya, mungkin ia sering teringat percakapan tertentu, mempertanyakan keputusan yang pernah dibuat, atau membayangkan bagaimana kehidupannya jika sesuatu berjalan berbeda.

Kebiasaan tersebut biasanya muncul karena masih ada perasaan yang belum terselesaikan. Seseorang merasa perlu menemukan alasan, jawaban, atau penjelasan atas pengalaman yang pernah dialaminya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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