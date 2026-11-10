Di Depan Terlihat Ramah, di Belakang Berbeda? Ini 9 Tanda Kebencian yang Tersembunyi

JawaPos.com – Tidak semua hubungan antarmanusia berjalan dengan keterbukaan. Ada kalanya seseorang tetap menunjukkan keramahan di hadapan orang lain, meskipun sebenarnya menyimpan perasaan tidak nyaman atau ketidaksukaan.

Situasi seperti ini terkadang sulit dikenali karena tidak selalu ditunjukkan melalui pertengkaran maupun perkataan kasar. Sebaliknya, perasaan negatif bisa terlihat melalui perubahan sikap kecil yang terjadi secara berulang.

Seseorang mungkin masih menyapa dengan sopan, tersenyum ketika bertemu, bahkan sesekali mengajak berbicara. Namun, cara mereka memperlakukan Anda dalam berbagai situasi bisa menunjukkan adanya jarak emosional.

Meski demikian, perilaku tertentu tidak selalu membuktikan bahwa seseorang membenci Anda. Kesibukan, masalah pribadi, maupun perbedaan karakter juga dapat memengaruhi cara seseorang berinteraksi.

Dilansir dari laman Geediting, berikut sembilan perilaku yang bisa menjadi petunjuk bahwa seseorang menyimpan rasa tidak suka meskipun tetap memperlihatkan sikap ramah.

1. Perilakunya Berubah Secara Perlahan

Perubahan sikap yang terjadi sedikit demi sedikit bisa menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan dalam sebuah hubungan.

Seseorang yang sebelumnya antusias ketika berbicara dengan Anda mungkin mulai memberikan tanggapan singkat, jarang mengawali percakapan, atau terlihat kurang tertarik saat diajak berinteraksi.

Menariknya, perubahan tersebut terkadang tidak disertai sikap kasar. Ia masih menyapa dan berbicara dengan sopan, tetapi kehangatan yang sebelumnya terasa mulai menghilang.