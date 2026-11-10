Memiliki 8 Tanda Ini pada Dirimu? Mungkin Kamu Sedang Mati Rasa secara Emosional Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bahwa hidup berjalan seperti biasanya, tetapi ada sesuatu di dalam dirimu yang terasa berbeda?

Kamu masih bangun pagi, menjalani pekerjaan, berbicara dengan orang lain, tertawa ketika ada sesuatu yang lucu, bahkan sesekali berkumpul bersama teman-teman. Namun, jauh di dalam hati, kamu merasa seperti sedang menjalani kehidupan tanpa benar-benar merasakannya.

Hal-hal yang dahulu membuatmu bahagia kini terasa biasa saja. Sesuatu yang seharusnya membuatmu sedih tidak lagi mampu mengeluarkan air mata. Kamu mungkin juga tidak terlalu bersemangat ketika mendapatkan kabar baik, tidak terlalu kecewa ketika mengalami kegagalan, dan tidak lagi memiliki dorongan kuat untuk mengejar sesuatu yang dahulu sangat kamu inginkan.

Kamu tidak selalu merasa sedih, tetapi juga tidak benar-benar merasa bahagia.

Seolah-olah ada bagian dari dirimu yang perlahan-lahan berhenti merespons kehidupan.

Dalam psikologi, pengalaman seperti ini sering dikaitkan dengan istilah emotional numbness atau mati rasa secara emosional. Kondisi ini menggambarkan keadaan ketika seseorang mengalami penurunan kemampuan untuk merasakan, mengenali, atau mengekspresikan emosi seperti biasanya.

Mati rasa emosional bukan berarti seseorang tidak memiliki perasaan. Sebaliknya, kondisi ini bisa menjadi respons psikologis ketika seseorang terlalu lama menghadapi tekanan, pengalaman menyakitkan, stres berkepanjangan, atau beban emosional yang sulit diproses.

Terkadang, pikiran dan tubuh seolah-olah mencoba melindungi diri dengan mengurangi intensitas perasaan. Sayangnya, ketika perasaan negatif menjadi lebih sulit dirasakan, perasaan positif seperti kebahagiaan, antusiasme, dan kedekatan dengan orang lain juga bisa ikut memudar.

Hal yang membuat kondisi ini sulit dikenali adalah seseorang masih bisa terlihat baik-baik saja dari luar. Orang lain mungkin tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami pergulatan emosional.