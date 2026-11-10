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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 10 November 2026 | 20.21 WIB

10 Tanda Kelas Sosial Seseorang yang Bisa Terlihat dari Cara Mereka Makan di Restoran

perilaku di restoran yang menunjukkan kelas sosial seseorang (Freepik/ Drazen Zigic)

JawaPos.com – Cara seseorang bersikap ketika berada di restoran ternyata dapat memberikan gambaran mengenai lingkungan sosial dan kebiasaan yang membentuk kepribadiannya.

Hal ini tidak selalu berkaitan dengan jumlah kekayaan atau besarnya penghasilan. Latar belakang sosial juga dapat tercermin melalui cara seseorang berkomunikasi, menghargai orang lain, hingga menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.

Restoran menjadi salah satu tempat yang menarik untuk mengamati berbagai kebiasaan tersebut. Mulai dari memesan makanan, berinteraksi dengan pelayan, sampai menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan, semuanya bisa memperlihatkan bagaimana seseorang membawa dirinya dalam lingkungan sosial.

Dilansir dari geediting.com pada Minggu (9/11), terdapat sejumlah perilaku di restoran yang kerap dikaitkan dengan kelas sosial dan kebiasaan seseorang.

1. Memperlakukan Pelayan dengan Sopan dan Menghargai

Salah satu hal yang dapat diamati dari seseorang adalah caranya berinteraksi dengan pelayan restoran.

Orang yang memiliki kebiasaan bersosialisasi dengan baik biasanya tetap menunjukkan sikap ramah, sabar, dan menghargai staf yang sedang menjalankan pekerjaannya.

Mereka memahami bahwa pelayan merupakan tenaga profesional yang patut diperlakukan dengan baik, bukan seseorang yang bisa diperintah sesuka hati.

Sebaliknya, sikap merendahkan atau terlalu banyak menuntut justru dapat memperlihatkan bagaimana seseorang memandang orang lain berdasarkan pekerjaan maupun kedudukannya.

2. Memahami Tata Krama Tanpa Perlu Memamerkannya

Etika saat berada di restoran sebenarnya tidak harus ditunjukkan melalui perilaku yang berlebihan.

Seseorang yang terbiasa dengan lingkungan sosial formal biasanya mampu menerapkan tata krama secara alami. Mereka mengetahui cara menggunakan peralatan makan, menjaga sikap, dan menghormati orang lain tanpa merasa perlu menunjukkan bahwa dirinya memahami banyak aturan.

Berbeda dengan orang yang terlalu ingin terlihat berkelas. Mereka terkadang menerapkan etiket secara berlebihan atau sengaja memperlihatkan pengetahuan tentang aturan makan agar mendapatkan pengakuan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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