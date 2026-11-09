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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 9 November 2026 | 19.59 WIB

5 Hal tentang Guru yang Perlu Diketahui Orang Tua Demi Pendidikan Anak

Hal tentang guru yang perlu diketahui orang tua demi pendidikan anak / foto : Magnific/ pressfoto - Image

Hal tentang guru yang perlu diketahui orang tua demi pendidikan anak / foto : Magnific/ pressfoto

JawaPos.com – Pendidikan anak saat ini menghadapi banyak persoalan, dan pekerjaan guru semakin berat karena hubungan dengan orang tua kian renggang.

Seorang guru matematika dan sains kelas empat membagikan lima hal yang ia harap dipahami orang tua tentang profesinya.

Persoalan di sekolah sejatinya berakar pada tata kelola yang buruk, sehingga guru dan orang tua perlu bersatu lewat kolaborasi, bukan saling berhadapan.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (9/11), berikut lima hal tentang guru yang sebaiknya diketahui orang tua yang sungguh peduli pada pendidikan anak mereka.

1. Banyak guru memakai uang pribadi untuk dekorasi dan perlengkapan kelas

Ruang kelas yang dibiayai pemerintah sebenarnya tidak tampak semenarik yang sering terlihat dalam berbagai video di media sosial.

Dekorasi dan sebagian besar perlengkapan yang membuat kelas terasa hangat serta dinamis umumnya dibeli sendiri oleh para guru.

Sekolah kekurangan dana meski pajak terus naik, sehingga guru terpaksa mengeluarkan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan kelasnya sehari-hari.

Saat pajak, pengurangan yang boleh diklaim hanya sekitar tiga ratus dolar, jauh dari biaya melengkapi kelas, terutama untuk murid sekolah dasar.

Guru berharap orang tua menyadari besarnya investasi yang mereka tanamkan agar anak-anak dapat memperoleh manfaat dari lingkungan belajar yang nyaman.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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