5 Hal tentang Guru yang Perlu Diketahui Orang Tua Demi Pendidikan Anak

Hal tentang guru yang perlu diketahui orang tua demi pendidikan anak / foto : Magnific/ pressfoto
JawaPos.com – Pendidikan anak saat ini menghadapi banyak persoalan, dan pekerjaan guru semakin berat karena hubungan dengan orang tua kian renggang.
Seorang guru matematika dan sains kelas empat membagikan lima hal yang ia harap dipahami orang tua tentang profesinya.
Persoalan di sekolah sejatinya berakar pada tata kelola yang buruk, sehingga guru dan orang tua perlu bersatu lewat kolaborasi, bukan saling berhadapan.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (9/11), berikut lima hal tentang guru yang sebaiknya diketahui orang tua yang sungguh peduli pada pendidikan anak mereka.
1. Banyak guru memakai uang pribadi untuk dekorasi dan perlengkapan kelas
Ruang kelas yang dibiayai pemerintah sebenarnya tidak tampak semenarik yang sering terlihat dalam berbagai video di media sosial.
Dekorasi dan sebagian besar perlengkapan yang membuat kelas terasa hangat serta dinamis umumnya dibeli sendiri oleh para guru.
Sekolah kekurangan dana meski pajak terus naik, sehingga guru terpaksa mengeluarkan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan kelasnya sehari-hari.
Saat pajak, pengurangan yang boleh diklaim hanya sekitar tiga ratus dolar, jauh dari biaya melengkapi kelas, terutama untuk murid sekolah dasar.
Guru berharap orang tua menyadari besarnya investasi yang mereka tanamkan agar anak-anak dapat memperoleh manfaat dari lingkungan belajar yang nyaman.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022