5 Kebiasaan Psikologi Pasangan Belum Matang yang Diam-Diam Merusak Hubungan

Kebiasaan psikologi pasangan belum matang yang diam-diam merusak hubungan. (Magnific)
JawaPos.com – Kematangan emosional pasangan menentukan kebiasaan sehari-hari yang dapat memperkuat atau justru merusak hubungan mereka.
Membangun hubungan yang bahagia sering kali lebih berkaitan dengan mengurangi kebiasaan buruk dibanding menambah usaha baru.
Pasangan yang belum matang secara mental cenderung terjebak dalam pola negatif yang berulang tanpa disadari.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (2/9), berikut lima kebiasaan psikologi kematangan emosional yang diam-diam merusak hubungan pasangan tanpa mereka sadari sepenuhnya.
1. Membicarakan pasangan kepada orang lain
Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sering membicarakan pasangannya kepada teman maupun keluarga.
Kebiasaan ini terlihat sederhana, namun dapat berdampak serius terhadap kepercayaan dalam sebuah hubungan.
Membicarakan masalah rumah tangga kepada orang lain secara terus-menerus perlahan mengikis rasa saling percaya.
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Jawa Pos
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