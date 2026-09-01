4 Prinsip Utama Memperkuat Kesehatan Emosional: Lakukan Mulai Sekarang!

JawaPos.com – Ditengah tuntutan hidup yang semakin kompleks, menjaga stabilitas mental dan emosional menjadi fondasi utama untuk mencapai kebahagiaan serta keberhasilan hidup.
Banyak orang berfokus pada kesehatan fisik, namun seringkali mengabaikan betapa pentingnya merawat kondisi emosional agar tidak rentan terhadap tekanan dan kecemasan.
Melatih ketahanan emosional tidak terjadi secara instan, melainkan membutuhkan praktik yang dilakukan secara sadar dan konsisten.
Melansir dari laman Yourtango pada Senin (31/08), terdapat empat prinsip utama yang sangat efektif untuk memperkuat kesehatan emosional serta mengembalikan kendali penuh atas kesejahteraan batin anda.
Secara ilmiah, penerapan prinsip regulasi emosi secara sadar memiliki kaitan erat dengan penurunan kadar hormon stres (kortisol) dan peningkatan fungsi otak di area korteks prefrontal.
Penelitian yang dipublikasikan dalam journal of applied psychology, mengungkapkan bahwa individu yang menerapkan regulasi emosi berbasis kesadaran penuh secara rutin mengalami peningkatan ketahanan psikologis serta efikasi diri yang signifikan.
Kondisi ini terbukti mengurangi risiko burnout dan memperkuat kapasitas seseorang dalam mengelola konflik interpersonal.
Berikut adalah 4 prinsip utama untuk memperkuat kesehatan emosional yang bisa anda terapkan mulai sekarang:
1. Sadari dan akui emosi tanpa menghakimi (self awareness)
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