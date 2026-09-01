Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Cicilia Margarettha
Selasa, 1 September 2026 | 19.10 WIB

4 Prinsip Utama Memperkuat Kesehatan Emosional: Lakukan Mulai Sekarang!

Gambar utama - Image
ilustrasi refleksi diri untuk memperkuat kesehatan emosional / foto: pexels.com

JawaPos.com – Ditengah tuntutan hidup yang semakin kompleks, menjaga stabilitas mental dan emosional menjadi fondasi utama untuk mencapai kebahagiaan serta keberhasilan hidup.

Banyak orang berfokus pada kesehatan fisik, namun seringkali mengabaikan betapa pentingnya merawat kondisi emosional agar tidak rentan terhadap tekanan dan kecemasan.

Melatih ketahanan emosional tidak terjadi secara instan, melainkan membutuhkan praktik yang dilakukan secara sadar dan konsisten.

Melansir dari laman Yourtango pada Senin (31/08), terdapat empat prinsip utama yang sangat efektif untuk memperkuat kesehatan emosional serta mengembalikan kendali penuh atas kesejahteraan batin anda.

Secara ilmiah, penerapan prinsip regulasi emosi secara sadar memiliki kaitan erat dengan penurunan kadar hormon stres (kortisol) dan peningkatan fungsi otak di area korteks prefrontal.

Penelitian yang dipublikasikan dalam journal of applied psychology, mengungkapkan bahwa individu yang menerapkan regulasi emosi berbasis kesadaran penuh secara rutin mengalami peningkatan ketahanan psikologis serta efikasi diri yang signifikan.

Kondisi ini terbukti mengurangi risiko burnout dan memperkuat kapasitas seseorang dalam mengelola konflik interpersonal.

Berikut adalah 4 prinsip utama untuk memperkuat kesehatan emosional yang bisa anda terapkan mulai sekarang:

1. Sadari dan akui emosi tanpa menghakimi (self awareness)

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Trik Perawatan Kulit dengan Kentang, dari Atasi Pigmentasi hingga Wajah Lebih Kencang - Image
Lifestyle

5 Trik Perawatan Kulit dengan Kentang, dari Atasi Pigmentasi hingga Wajah Lebih Kencang

Selasa, 1 September 2026 | 19.35 WIB

Cara Menyimpan Makanan dan Air Minum agar Tetap Bersih di Tengah Kepungan Asap yang Melanda - Image
Lifestyle

Cara Menyimpan Makanan dan Air Minum agar Tetap Bersih di Tengah Kepungan Asap yang Melanda

Selasa, 1 September 2026 | 18.36 WIB

6 Tips Liburan Hemat ke Jogja: Solusi Refresh Tanpa Bikin Dompet Menipis! - Image
Travelling

6 Tips Liburan Hemat ke Jogja: Solusi Refresh Tanpa Bikin Dompet Menipis!

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 20.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore