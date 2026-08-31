9 Frasa Ini Kerap Diucap dengan Santai oleh Orang yang Suka Mengontrol Secara Mental dan Emosional

JawaPos.com - Simak dan kenali sembilan frasa yang kerap diucapkan secara santai oleh orang yang suka mengontrol mental dan emosional orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam sebuah hubungan, perilaku mengontrol tidak selalu muncul dalam bentuk larangan keras, ancaman, atau perintah secara langsung.

Kontrol mental dan emosional justru terkadang disampaikan melalui kalimat yang terdengar biasa, bercanda, bahkan seolah-olah menunjukkan perhatian.

Orang yang sering menggunakan pola komunikasi seperti ini mungkin berusaha memengaruhi keputusan, perasaan, atau perilaku orang lain tanpa terlihat sedang memaksakan kehendak.

Karena disampaikan secara halus, perilaku tersebut terkadang sulit dikenali, terutama jika sudah menjadi bagian dari komunikasi sehari-hari.

Dirangkum dari laman YourTango, inilah sembilan frasa yang kerap diucapkan secara santai oleh orang yang suka mengontrol mental dan emosional orang lain.

Namun, frasa berikut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seseorang pasti manipulatif atau suka mengontrol.

Konteks, intonasi, frekuensi, serta pola perilaku secara keseluruhan tetap perlu diperhatikan.

1. “Aku Cuma Bilang Begitu karena Aku Peduli.” Perhatian dan kontrol terkadang memiliki batas yang sangat tipis. Seseorang memang dapat memberikan nasihat karena benar-benar peduli, tetapi kalimat tersebut menjadi perlu diperhatikan ketika “kepedulian” digunakan untuk membenarkan campur tangan yang berlebihan.

Misalnya, seseorang terus mempertanyakan pilihan pakaian, teman, pekerjaan, atau keputusan pribadi orang lain, kemudian mengatakan bahwa semua itu dilakukan karena peduli.

Dalam hubungan yang sehat, kepedulian tetap memberikan ruang bagi seseorang untuk menentukan pilihan sendiri.

Jika setiap keputusan harus mengikuti keinginan pihak lain agar dianggap sebagai bentuk “kepedulian”, hubungan dapat menjadi tidak seimbang.

2. “Kalau Aku Jadi Kamu, Aku Pasti Tidak Akan Melakukan Itu.” Kalimat ini terdengar seperti pendapat biasa. Namun, jika sering digunakan untuk meremehkan pilihan orang lain, ucapan tersebut dapat menjadi bentuk tekanan terselubung.

Orang yang mengontrol mungkin tidak mengatakan secara langsung bahwa pilihannya harus diikuti. Sebaliknya, ia terus memberikan komentar yang membuat orang lain meragukan keputusan sendiri.