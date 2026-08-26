Kamar Mandi Wangi Setiap Hari, Ini 5 Cara Praktis yang Bisa Dicoba

JawaPos.com – Kamar mandi bukan hanya perlu terlihat bersih, tetapi juga sebaiknya memiliki udara yang segar dan nyaman. Bau lembap maupun aroma tidak sedap dapat membuat ruangan terasa kurang menyenangkan meskipun sudah dibersihkan secara rutin.

Menjaga kamar mandi tetap harum sebenarnya tidak selalu membutuhkan pengharum ruangan atau lilin aromaterapi dengan harga mahal. Sejumlah bahan sederhana yang mudah ditemukan di rumah dapat dimanfaatkan untuk membantu mengurangi bau sekaligus memberikan aroma yang lebih menyegarkan.

Selain menggunakan pewangi, kebersihan handuk, keset, saluran air, dan sirkulasi udara juga perlu diperhatikan. Kombinasi beberapa langkah sederhana tersebut dapat membuat kamar mandi terasa lebih nyaman.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima cara yang dapat dicoba untuk menjaga kamar mandi tetap wangi dan bebas dari bau tak sedap.

1. Manfaatkan Soda Kue Soda kue dapat menjadi pilihan sederhana untuk membantu mengurangi bau tidak sedap di kamar mandi.

Caranya cukup mudah. Masukkan soda kue ke dalam wadah terbuka, kemudian letakkan di area yang tidak mengganggu aktivitas, misalnya di bawah wastafel atau di sudut kamar mandi.

Bahan ini dikenal sebagai penyerap bau sehingga dapat membantu membuat udara di ruangan terasa lebih segar.

Agar tetap efektif, soda kue sebaiknya diganti secara berkala, terutama jika sudah terlalu lama dibiarkan terbuka.

2. Gunakan Lemon dan Kulit Jeruk Aroma citrus seperti lemon dan jeruk dapat memberikan kesan segar pada ruangan.