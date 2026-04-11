7 Hal yang Dilakukan Orang Ketika Diam-Diam Berencana Mengakhiri Hubungan Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Menurut psikologi, keputusan untuk mengakhiri hubungan sering kali ditandai oleh perubahan perilaku yang halus—bahkan terkadang hampir tidak disadari oleh pasangannya.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh hal yang sering dilakukan seseorang ketika mereka diam-diam mulai merencanakan untuk mengakhiri hubungan:



1. Mengurangi Keterlibatan Emosional



Salah satu tanda paling awal adalah penarikan diri secara emosional. Mereka mungkin masih hadir secara fisik, tetapi secara perasaan sudah mulai menjauh.



Secara psikologis, ini disebut sebagai emotional disengagement, yaitu proses di mana seseorang secara perlahan memutus ikatan emosional untuk melindungi diri dari rasa sakit di masa depan. Mereka menjadi:



Kurang responsif

Tidak lagi tertarik pada percakapan mendalam

Terlihat “dingin” tanpa alasan jelas



Ini sering menjadi mekanisme pertahanan sebelum benar-benar mengakhiri hubungan.



2. Berhenti Membicarakan Masa Depan Bersama



Orang yang masih berkomitmen biasanya akan membicarakan rencana masa depan—liburan, karier, bahkan hal kecil seperti akhir pekan.



Namun ketika seseorang mulai ingin pergi, mereka:



Menghindari topik masa depan

Memberi jawaban yang tidak pasti

Tidak lagi memasukkan pasangan dalam rencana hidupnya



Dalam psikologi hubungan, ini menunjukkan penurunan investasi jangka panjang (declining long-term commitment).



3. Lebih Fokus pada Diri Sendiri



Perubahan lain yang sering terjadi adalah meningkatnya fokus pada diri sendiri. Ini bukan sekadar self-care sehat, tetapi lebih ke arah “persiapan hidup tanpa pasangan”.



Contohnya:



Lebih sering melakukan aktivitas sendiri

Mengembangkan rutinitas tanpa melibatkan pasangan

Mulai membangun kembali identitas pribadi yang terpisah



Secara tidak sadar, mereka sedang “memisahkan diri” dari hubungan tersebut.



4. Mengurangi Konflik, Tapi Bukan Karena Hubungan Membaik



Menariknya, ketika seseorang sudah ingin mengakhiri hubungan, mereka justru bisa terlihat lebih “tenang” dan jarang berdebat.



Namun ini bukan karena hubungan membaik—melainkan karena:



Mereka sudah tidak merasa perlu memperjuangkan hubungan

Energi emosional sudah ditarik

Mereka memilih menghindari konflik daripada menyelesaikannya



Dalam psikologi, ini dikenal sebagai withdrawal phase, yaitu fase di mana seseorang berhenti berinvestasi secara emosional.



5. Mencari Dukungan dari Orang Lain



Sebelum benar-benar putus, seseorang sering mulai membuka diri kepada orang lain:



Curhat ke teman atau keluarga

Mencari validasi atas perasaannya

Bahkan mulai tertarik secara emosional pada orang baru



Hal ini berfungsi sebagai buffer emosional, yaitu cara untuk mengurangi rasa kesepian sebelum benar-benar keluar dari hubungan.



6. Mengubah Cara Berkomunikasi



Komunikasi menjadi lebih datar, singkat, dan kurang hangat. Mereka mungkin:



Membalas pesan seperlunya

Jarang memulai percakapan

Tidak lagi menunjukkan antusiasme



Dari perspektif psikologi komunikasi, ini menunjukkan penurunan emotional responsiveness, yang merupakan salah satu pilar penting dalam hubungan sehat.



7. Secara Mental Sudah “Mengakhiri” Hubungan



Yang paling penting: sering kali hubungan sudah berakhir secara mental sebelum benar-benar diakhiri secara resmi.



Mereka mungkin:



Sudah membayangkan hidup tanpa pasangan

Merasa lebih lega saat tidak bersama

Tidak lagi melihat hubungan sebagai bagian dari identitas dirinya



Ini disebut sebagai cognitive detachment, yaitu kondisi di mana seseorang secara mental telah melepaskan diri, meskipun secara fisik masih berada dalam hubungan.



Penutup



Mengakhiri hubungan bukanlah keputusan yang sederhana. Dalam banyak kasus, itu adalah hasil dari proses psikologis yang berlangsung perlahan—ditandai oleh perubahan kecil yang jika diperhatikan, sebenarnya cukup jelas.



Memahami tanda-tanda ini bukan hanya membantu kita mengenali perubahan pada pasangan, tetapi juga memberi kesempatan untuk:



Mengevaluasi hubungan

Membuka komunikasi yang jujur

Atau menerima kenyataan dengan lebih siap secara emosional



