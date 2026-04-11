7 Hal yang Dilakukan Orang Ketika Diam-Diam Berencana Mengakhiri Hubungan Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, tidak semua perpisahan terjadi secara tiba-tiba. Banyak orang sebenarnya sudah melalui proses internal yang panjang sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi.
Menurut psikologi, keputusan untuk mengakhiri hubungan sering kali ditandai oleh perubahan perilaku yang halus—bahkan terkadang hampir tidak disadari oleh pasangannya.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh hal yang sering dilakukan seseorang ketika mereka diam-diam mulai merencanakan untuk mengakhiri hubungan:
1. Mengurangi Keterlibatan Emosional
Salah satu tanda paling awal adalah penarikan diri secara emosional. Mereka mungkin masih hadir secara fisik, tetapi secara perasaan sudah mulai menjauh.
Secara psikologis, ini disebut sebagai emotional disengagement, yaitu proses di mana seseorang secara perlahan memutus ikatan emosional untuk melindungi diri dari rasa sakit di masa depan. Mereka menjadi:
Kurang responsif
Tidak lagi tertarik pada percakapan mendalam
Terlihat “dingin” tanpa alasan jelas
Ini sering menjadi mekanisme pertahanan sebelum benar-benar mengakhiri hubungan.
2. Berhenti Membicarakan Masa Depan Bersama
Orang yang masih berkomitmen biasanya akan membicarakan rencana masa depan—liburan, karier, bahkan hal kecil seperti akhir pekan.
Namun ketika seseorang mulai ingin pergi, mereka:
Menghindari topik masa depan
Memberi jawaban yang tidak pasti
Tidak lagi memasukkan pasangan dalam rencana hidupnya
Dalam psikologi hubungan, ini menunjukkan penurunan investasi jangka panjang (declining long-term commitment).
3. Lebih Fokus pada Diri Sendiri
Perubahan lain yang sering terjadi adalah meningkatnya fokus pada diri sendiri. Ini bukan sekadar self-care sehat, tetapi lebih ke arah “persiapan hidup tanpa pasangan”.
Contohnya:
Lebih sering melakukan aktivitas sendiri
Mengembangkan rutinitas tanpa melibatkan pasangan
Mulai membangun kembali identitas pribadi yang terpisah
Secara tidak sadar, mereka sedang “memisahkan diri” dari hubungan tersebut.
4. Mengurangi Konflik, Tapi Bukan Karena Hubungan Membaik
Menariknya, ketika seseorang sudah ingin mengakhiri hubungan, mereka justru bisa terlihat lebih “tenang” dan jarang berdebat.
Namun ini bukan karena hubungan membaik—melainkan karena:
Mereka sudah tidak merasa perlu memperjuangkan hubungan
Energi emosional sudah ditarik
Mereka memilih menghindari konflik daripada menyelesaikannya
Dalam psikologi, ini dikenal sebagai withdrawal phase, yaitu fase di mana seseorang berhenti berinvestasi secara emosional.
5. Mencari Dukungan dari Orang Lain
Sebelum benar-benar putus, seseorang sering mulai membuka diri kepada orang lain:
Curhat ke teman atau keluarga
Mencari validasi atas perasaannya
Bahkan mulai tertarik secara emosional pada orang baru
Hal ini berfungsi sebagai buffer emosional, yaitu cara untuk mengurangi rasa kesepian sebelum benar-benar keluar dari hubungan.
6. Mengubah Cara Berkomunikasi
Komunikasi menjadi lebih datar, singkat, dan kurang hangat. Mereka mungkin:
Membalas pesan seperlunya
Jarang memulai percakapan
Tidak lagi menunjukkan antusiasme
Dari perspektif psikologi komunikasi, ini menunjukkan penurunan emotional responsiveness, yang merupakan salah satu pilar penting dalam hubungan sehat.
7. Secara Mental Sudah “Mengakhiri” Hubungan
Yang paling penting: sering kali hubungan sudah berakhir secara mental sebelum benar-benar diakhiri secara resmi.
Mereka mungkin:
Sudah membayangkan hidup tanpa pasangan
Merasa lebih lega saat tidak bersama
Tidak lagi melihat hubungan sebagai bagian dari identitas dirinya
Ini disebut sebagai cognitive detachment, yaitu kondisi di mana seseorang secara mental telah melepaskan diri, meskipun secara fisik masih berada dalam hubungan.
Penutup
Mengakhiri hubungan bukanlah keputusan yang sederhana. Dalam banyak kasus, itu adalah hasil dari proses psikologis yang berlangsung perlahan—ditandai oleh perubahan kecil yang jika diperhatikan, sebenarnya cukup jelas.
Memahami tanda-tanda ini bukan hanya membantu kita mengenali perubahan pada pasangan, tetapi juga memberi kesempatan untuk:
Mengevaluasi hubungan
Membuka komunikasi yang jujur
Atau menerima kenyataan dengan lebih siap secara emosional
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging