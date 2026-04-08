Irfan Ferdiansyah
08 April 2026, 15.21 WIB

8 Tanda Bahwa Anda Sebenarnya Bukan Seorang Introvert, Anda Hanya Tidak Menyukai Orang-Orang di Sekitar Anda Menurut Psikologi

seseorang yang tidak benar-benar introvert. (Freepik/linamorens)

JawaPos.com - Banyak orang dengan cepat melabeli diri mereka sebagai “introvert” ketika merasa lelah bersosialisasi, tidak nyaman dalam keramaian, atau lebih memilih menyendiri. Namun, menurut psikologi, tidak semua perilaku tersebut berarti Anda adalah seorang introvert sejati. Bisa jadi, Anda sebenarnya menikmati interaksi sosial—hanya saja Anda tidak cocok atau tidak nyaman dengan lingkungan sosial yang Anda miliki saat ini.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 tanda yang menunjukkan bahwa Anda mungkin bukan introvert, melainkan hanya tidak menyukai orang-orang di sekitar Anda.

1. Anda Bisa Sangat Aktif Saat Bersama Orang yang Tepat

Jika Anda benar-benar introvert, Anda cenderung tetap membutuhkan waktu sendiri bahkan setelah bertemu orang yang Anda sukai. Namun, jika Anda merasa energik, bersemangat, dan bisa berbicara panjang lebar saat bersama orang tertentu, ini tanda kuat bahwa Anda sebenarnya tidak kesulitan bersosialisasi.

Artinya, masalahnya bukan pada “bersosialisasi”, tetapi pada “dengan siapa Anda bersosialisasi”.

2. Anda Tidak Suka Basa-Basi, Tapi Menyukai Percakapan Mendalam

Banyak orang mengira tidak suka ngobrol ringan berarti introvert. Padahal, secara psikologis, preferensi terhadap percakapan yang bermakna bukanlah indikator introversi.

Jika Anda:

Mudah bosan dengan obrolan dangkal
Lebih tertarik diskusi mendalam
Antusias saat topik menarik muncul

Maka kemungkinan besar Anda tetap memiliki sisi sosial yang kuat—hanya selektif.

3. Anda Merasa Lelah Setelah Bertemu Orang Tertentu, Bukan Semua Orang

Introvert biasanya merasa lelah setelah hampir semua interaksi sosial. Tapi jika Anda hanya merasa lelah setelah bertemu orang-orang tertentu (misalnya yang negatif, toxic, atau tidak nyambung), ini berbeda.

Psikologi menyebut ini sebagai social incompatibility, bukan introversion.

4. Anda Sebenarnya Ingin Bersosialisasi, Tapi Sering Menunda

Perhatikan keinginan Anda yang sebenarnya. Apakah Anda:

Ingin punya circle yang seru?
Ingin ngobrol panjang dengan orang?
Ingin punya koneksi sosial yang kuat?

Jika jawabannya iya, tapi Anda sering menahan diri karena “malas bertemu orang itu-itu saja”, maka ini bukan introversi—ini soal kualitas lingkungan sosial.

5. Anda Lebih Nyaman Sendiri Karena Lingkungan Sosial Tidak Mendukung

Menurut psikologi lingkungan sosial sangat memengaruhi perilaku seseorang. Jika Anda berada di lingkungan yang:

Tidak suportif
Sering menghakimi
Tidak punya minat yang sama

Maka wajar jika Anda memilih menyendiri. Namun, ini adalah respon adaptif, bukan kepribadian inti.

6. Anda Bisa Menjadi “Ekstrovert” dalam Situasi Tertentu

Apakah Anda pernah:

Tiba-tiba sangat komunikatif di acara tertentu?
Jadi pusat perhatian saat topik yang Anda kuasai muncul?
Lebih percaya diri saat bertemu orang baru yang “klik”?

Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki fleksibilitas sosial. Introvert sejati biasanya tidak berubah drastis tergantung situasi.

7. Anda Sering Berpikir “Saya Capek Sama Orang-Orang Ini”

Kalimat ini penting. Jika yang muncul di pikiran Anda adalah:

“Capek sama drama mereka”
“Ngobrolnya itu-itu saja”
“Nggak nyambung”

Maka masalahnya jelas bukan pada aktivitas sosial itu sendiri, melainkan pada kualitas hubungan sosial Anda.

8. Anda Lebih Selektif, Bukan Anti-Sosial

Psikologi modern melihat bahwa banyak orang bukan introvert atau ekstrovert secara ekstrem, tetapi berada di spektrum (ambivert).

Jika Anda:

Pilih-pilih teman
Menghindari interaksi yang tidak bermakna
Lebih menghargai kualitas daripada kuantitas

Maka Anda kemungkinan besar adalah pribadi yang selektif, bukan introvert murni.

Kesimpulan

Menjadi introvert bukan berarti tidak suka orang lain, dan tidak semua orang yang suka menyendiri adalah introvert. Dalam banyak kasus, apa yang kita anggap sebagai “introversi” sebenarnya adalah bentuk ketidakcocokan sosial, kelelahan emosional, atau bahkan perlindungan diri dari lingkungan yang tidak sehat.

Memahami perbedaan ini penting karena:

Anda tidak perlu “memperbaiki diri” jika masalahnya lingkungan
Anda bisa mencari circle yang lebih cocok
Anda bisa mengenali kebutuhan sosial Anda yang sebenarnya

Pada akhirnya, bukan soal Anda introvert atau ekstrovert—tetapi apakah Anda berada di lingkungan yang membuat Anda bisa menjadi diri sendiri.***
Editor: Novia Tri Astuti
