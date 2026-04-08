Jika Anda Bisa Mengenakan Pakaian yang Sama Berulang Kali Tanpa Merasa Minder, Kemungkinan Besar Anda Memiliki 7 Ciri Langka Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah budaya modern yang sangat menekankan penampilan, tren fashion, dan “outfit of the day”, banyak orang merasa perlu terus tampil berbeda setiap saat. Tekanan sosial—baik dari lingkungan sekitar maupun media sosial—membuat pakaian bukan sekadar kebutuhan, melainkan simbol status, kreativitas, bahkan harga diri.

Namun, ada sebagian orang yang tampak santai saja mengenakan pakaian yang sama berulang kali. Mereka tidak merasa malu, minder, atau khawatir dinilai negatif. Menariknya, menurut perspektif psikologi, sikap ini bukan tanda ketidakpedulian—justru bisa mencerminkan sejumlah karakter kuat yang tergolong langka.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 7 ciri psikologis yang kemungkinan Anda miliki jika Anda termasuk orang yang nyaman mengenakan pakaian yang sama berulang kali.

1. Memiliki Rasa Percaya Diri yang Stabil

Orang yang tidak merasa minder meski memakai pakaian yang sama biasanya memiliki kepercayaan diri yang tidak bergantung pada faktor eksternal. Mereka tidak membutuhkan validasi dari penampilan semata.

Dalam psikologi, ini disebut sebagai self-esteem yang stabil, yaitu rasa harga diri yang berasal dari dalam diri, bukan dari penilaian orang lain. Mereka tahu nilai diri mereka tidak ditentukan oleh baju yang dikenakan.

2. Tidak Mudah Terpengaruh Tekanan Sosial

Banyak orang merasa harus selalu tampil baru karena takut dihakimi. Sebaliknya, individu dengan ciri ini cenderung lebih kebal terhadap tekanan sosial.