Cukup 15 Menit! Resep Sukiyaki, Makan Malam Hangat untuk Keluarga

Potret sukiyaki praktis ala rumahan yang hanya memerlukan waktu 15 menit. (Instagram.com/@taytay_xx)
JawaPos.com - Menu berkuah selalu jadi pilihan aman untuk makan malam keluarga, apalagi ketika ingin hidangan yang hangat dan mengenyangkan. Salah satu menu yang kini semakin populer karena kepraktisannya adalah sukiyaki ala rumahan. Hidangan khas Jepang ini terkenal dengan kuah manis-gurih yang ringan, berpadu dengan daging, sayur, dan mi dalam satu panci.
Resep sukiyaki praktis ini dilansir dari akun Instagram @taytay_xx, yang membagikan cara memasak sukiyaki sederhana dan cepat, bahkan bisa disajikan dalam waktu kurang dari 15 menit. Dikutip dari @taytay_xx, sukiyaki ini cocok dijadikan menu keluarga yang hangat, nyaman, dan bikin nagih.
Selain praktis, sukiyaki juga fleksibel karena bahan isian bisa disesuaikan dengan stok di rumah. Mulai dari irisan daging sapi, aneka sayuran, hingga mi atau nasi sebagai pendamping.
Keunggulan utama dari sukiyaki ala @taytay_xx terletak pada kuahnya yang seimbang antara manis dan asin. Perpaduan gula aren, mirin, kecap asin, air, dan dashi menghasilkan rasa khas Jepang yang ringan namun tetap kaya.
Dalam proses memasaknya, sayuran seperti wortel sebaiknya diiris tipis agar matang bersamaan dengan bahan lain. Leek atau daun bawang besar bisa ditumis sebentar terlebih dahulu hingga keemasan untuk memperkuat aroma. Namun langkah ini bersifat opsional dan bisa dilewati jika ingin lebih praktis.
Untuk daging, irisan tipis daging sapi diletakkan di bagian atas bahan lainnya agar matang secara perlahan dengan uap panas, sehingga teksturnya tetap lembut dan tidak alot. Jika dirasa masih kurang matang, cukup celupkan sebentar ke dalam kuah mendidih.
Dikutip dari @taytay_xx, kuah sukiyaki memang terasa cukup kuat di awal, namun setelah meresap ke dalam sayuran dan daging, rasanya akan menjadi pas. Jika bahan yang digunakan cukup banyak, kuah bisa ditambah dengan campuran air dan sedikit dashi bubuk.
Bahan Kuah Sukiyaki
1 sdm gula aren
4,5 sdm mirin
4,5 sdm kecap asin atau tamari
1 cup air
1 sdt dashi bubuk (bisa diganti kaldu ayam atau jamur)
Isian (bebas sesuai selera):
Irisan daging sapi
Wortel iris tipis
Leek atau daun bawang besar
Jagung
Aneka sayuran lain (sawi, jamur, kol)
Mi atau nasi sebagai pelengkap
Cara Membuat Sukiyaki Praktis
1. Iris semua sayuran, pastikan wortel diiris tipis agar cepat matang.
2. Jika menggunakan leek, tumis terlebih dahulu dengan sedikit minyak hingga keemasan, lalu sisihkan.
3. Campurkan semua bahan kuah sukiyaki dalam panci.
4. Masukkan sayuran dan bahan isian, letakkan daging sapi di bagian paling atas.
5. Nyalakan api dan masak hingga kuah mendidih dan semua bahan matang.
6. Koreksi rasa sesuai selera, bisa ditambah air dan dashi jika perlu.
7. Sajikan selagi panas bersama mi atau nasi putih.
Sukiyaki praktis ala @taytay_xx ini menjadi pilihan tepat bagi kamu yang ingin menyajikan menu hangat tanpa ribet. Dalam waktu singkat, satu panci sukiyaki sudah siap dinikmati bersama keluarga.
Perpaduan kuah manis-gurih, daging lembut, dan sayuran segar membuat hidangan ini cocok disantap kapan saja, terutama saat malam hari atau cuaca dingin. Resep ini juga fleksibel karena bahannya bisa disesuaikan dengan isi kulkas di rumah.
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