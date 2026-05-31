Paradoks Kesehatan Indonesia: Dokternya Mendunia, Pasiennya Berobat ke Negara Lain

JawaPos.com - Di saat dokter Indonesia dipercaya mengajar dan menguji kompetensi penanganan nyeri di berbagai negara maju, ribuan pasien Tanah Air justru masih memilih berobat ke luar negeri.
Fenomena ini menjadi ironi tersendiri di tengah kemampuan tenaga medis Indonesia yang diakui dunia internasional, namun belum sepenuhnya mendapat kepercayaan dari masyarakatnya sendiri
Di tengah tingginya kepercayaan dunia internasional terhadap kondisi ini menjadi paradoks tersendiri, mengingat sejumlah dokter Indonesia secara rutin dipercaya sebagai pengajar maupun penguji sertifikasi kompetensi nyeri internasional di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Taiwan, Belanda, Hungaria, dan Inggris.
Hal ini diungkap oleh dr. Theresia CT Novy, Dokter Rehabilitasi Medis sekaligus sosok pendiri Program Director Pain Management Network (PMN). Dia bercerita mengenai kondisinya saat belajar di Malaysia.
“Dokter-dokter di sana bercerita bahwa mereka sedang menunggu 20 pasien, dan sebagian besar berasal dari Indonesia, dengan biaya yang bahkan lebih mahal di sana. Bahkan, ada pasien dari Jakarta yang rela terbang ke Taiwan hanya untuk mendapatkan terapi Platelet-Rich Plasma (PRP). Ada mindset yang harus diperbaiki bersama oleh dokter, pemerintah, dan masyarakat bahwa Indonesia itu sebenarnya mampu,” ujar dr. Novy di Jakarta.
Menurut dr. Novy, masih minimnya informasi mengenai layanan penanganan nyeri serta terbatasnya jumlah tenaga medis yang memiliki kompetensi khusus di bidang tersebut membuat banyak pasien kesulitan memperoleh terapi yang tepat.
Padahal, nyeri kronis bukan hanya menjadi tanggung jawab satu cabang spesialisasi, melainkan membutuhkan pendekatan multidisiplin melalui Interventional Pain Management (IPM).
Apabila tidak ditangani secara tepat dan sedini mungkin, nyeri kronis dapat menurunkan kualitas hidup sekaligus menimbulkan beban ekonomi yang besar bagi pasien dan keluarganya.
Dengan hal ini pula, PMN menggandeng Pusat Pengembangan Kedokteran Indonesia (Pusbangki) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia berniat memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kompetensi dokter di bidang manajemen nyeri.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari target jangka panjang menuju Indonesia Bebas Nyeri 2030.
Saat ini, jumlah dokter di Indonesia yang memiliki sertifikasi khusus dalam tindakan intervensi nyeri masih relatif sedikit, yakni sekitar 50 orang, dengan konsentrasi terbesar berada di kota-kota besar.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung
Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!