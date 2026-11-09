Tangan Mana yang Membuatmu Merasa Aman? Simak Filosofinya Berikut Ini

JawaPos.com - Ada lima gambar tangan yang masing-masing sedang melakukan aktivitas, seperti memegang secangkir kopi, berdoa, melukis, memakai cincin, dan memegang sebuah bibit pohon.

Dilansir JawaPos.com dari aromannalife pada Senin (9/11), kelima gambar tangan tersebut diyakini sebagai cerminan dari siapa sosok yang Anda percayai.

Jadi, pilih salah satu yang sekiranya membuat Anda merasa aman, maka Anda akan tahu kepada siapa sebenarnya Anda menaruh kepercayaan.

1. Tangan yang Memegang Secangkir Kopi



Tangan yang memegang secangkir kopi merupakan simbol dari kepercayaan pada keandalan sehari-hari.

Maksudnya, Anda memercayai orang-orang yang selalu hadir setiap hari.

Sosok yang stabil dengan rutinitas sederhana itulah yang bisa membuatmu merasa aman.

Tapi, tanpa disadari, mungkin Anda sendiri tangan yang memegang secangkir kopi itu yang bertahan dengan asupan kafein sembari terus memaksakan diri meski dilanda kelelahan yang tak kunjung hilang meski sudah tidur.

2. Tangan yang Berdoa



Pilihan tangan ini mencerminkan kepercayaan dalam iman.

Anda yang memilihnya menaruh kepercayaan dan merasa aman pada orang-orang yang meyakini sesuatu yang lebih besar.

Tapi, kadang kala Anda hanya menunggu pertolongan dari Tuhan alih-alih memercayai bimbingan batin Anda sendiri sehingga merasa sedikit tersesat secara spiritual.

3. Tangan yang Melukis



Tidak beda jauh dengan tangan yang berdoa, tangan yang melukis ini menandakan kepercayaan kepada Sang Pencipta.

Anda memercayai orang-orang yang berkarya yang hasil kerjanya nyata serta dapat dilihat.

Tapi, Anda mungkin merasa kreativitas Anda sendiri terbatas atau terhambat oleh keyakinan lama mengenai apa yang diizinkan untuk Anda lakukan.

4. Tangan dengan Cincin



Anda menaruh keyakinan pada kesuksesan.