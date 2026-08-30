Bikin Hidup Tak Tenang, 8 Jenis Teman Ini Sebaiknya Tidak Perlu Kamu Pertahankan

JawaPos.com – Memiliki banyak teman memang dapat membuat kehidupan terasa lebih menyenangkan. Ada orang-orang yang selalu memberikan dukungan, menjadi tempat berbagi cerita, hingga hadir ketika kita sedang menghadapi masa sulit.

Namun, tidak semua hubungan pertemanan memberikan pengaruh yang baik. Dalam beberapa kondisi, seseorang justru dapat merasa lebih lelah, tidak dihargai, atau kehilangan kepercayaan diri karena berada dalam hubungan yang tidak sehat.

Karena itu, penting untuk mengenali pola hubungan yang membuat kita terus-menerus merasa tertekan. Menjaga jarak dari seseorang juga tidak selalu berarti bermusuhan. Terkadang, batasan diperlukan agar kedua pihak tetap dapat menjalani kehidupan dengan lebih nyaman.

Dilansir dari laman Geediting, berikut delapan tipe teman yang patut dipertimbangkan kembali keberadaannya dalam lingkaran pertemanan.

1. Teman yang Hobi Merendahkan Kritik sebenarnya dapat membantu seseorang berkembang, terutama jika disampaikan dengan niat baik dan cara yang tepat.

Masalah muncul ketika seorang teman hampir selalu mencari kesalahan dan membuatmu merasa tidak cukup baik. Alih-alih membantu, perkataan mereka justru dapat mengikis rasa percaya diri.

Teman yang sehat seharusnya mampu memberikan masukan tanpa menjatuhkan. Mereka bisa menunjukkan kekuranganmu, tetapi tetap menghargai usaha dan kelebihan yang kamu miliki.

2. Teman yang Hanya Memikirkan Dirinya Sendiri Persahabatan idealnya memiliki hubungan timbal balik. Kedua pihak seharusnya dapat saling mendengarkan, membantu, dan memberikan perhatian.

Namun, ada teman yang hanya muncul ketika membutuhkan sesuatu. Mereka ingin didengarkan saat memiliki masalah, tetapi sulit ditemukan ketika kamu sedang membutuhkan dukungan.