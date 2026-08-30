Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Lania Monica
Senin, 31 Agustus 2026 | 00.12 WIB

Bikin Hidup Tak Tenang, 8 Jenis Teman Ini Sebaiknya Tidak Perlu Kamu Pertahankan

Ilustrasi teman yang tidak layak dipertahankan (freepik) - Image

Ilustrasi teman yang tidak layak dipertahankan (freepik)

JawaPos.com – Memiliki banyak teman memang dapat membuat kehidupan terasa lebih menyenangkan. Ada orang-orang yang selalu memberikan dukungan, menjadi tempat berbagi cerita, hingga hadir ketika kita sedang menghadapi masa sulit.

Namun, tidak semua hubungan pertemanan memberikan pengaruh yang baik. Dalam beberapa kondisi, seseorang justru dapat merasa lebih lelah, tidak dihargai, atau kehilangan kepercayaan diri karena berada dalam hubungan yang tidak sehat.

Karena itu, penting untuk mengenali pola hubungan yang membuat kita terus-menerus merasa tertekan. Menjaga jarak dari seseorang juga tidak selalu berarti bermusuhan. Terkadang, batasan diperlukan agar kedua pihak tetap dapat menjalani kehidupan dengan lebih nyaman.

Dilansir dari laman Geediting, berikut delapan tipe teman yang patut dipertimbangkan kembali keberadaannya dalam lingkaran pertemanan.

1. Teman yang Hobi Merendahkan

Kritik sebenarnya dapat membantu seseorang berkembang, terutama jika disampaikan dengan niat baik dan cara yang tepat.

Masalah muncul ketika seorang teman hampir selalu mencari kesalahan dan membuatmu merasa tidak cukup baik. Alih-alih membantu, perkataan mereka justru dapat mengikis rasa percaya diri.

Teman yang sehat seharusnya mampu memberikan masukan tanpa menjatuhkan. Mereka bisa menunjukkan kekuranganmu, tetapi tetap menghargai usaha dan kelebihan yang kamu miliki.

2. Teman yang Hanya Memikirkan Dirinya Sendiri

Persahabatan idealnya memiliki hubungan timbal balik. Kedua pihak seharusnya dapat saling mendengarkan, membantu, dan memberikan perhatian.

Namun, ada teman yang hanya muncul ketika membutuhkan sesuatu. Mereka ingin didengarkan saat memiliki masalah, tetapi sulit ditemukan ketika kamu sedang membutuhkan dukungan.

Jika pola seperti ini terjadi berulang kali, hubungan tersebut dapat terasa melelahkan karena hanya berjalan satu arah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Seni Melepaskan: 10 Hal yang Dipertahankan Orang Puluhan Tahun Lebih Lama yang Seharusnya Dibiarkan Pergi Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Seni Melepaskan: 10 Hal yang Dipertahankan Orang Puluhan Tahun Lebih Lama yang Seharusnya Dibiarkan Pergi Menurut Psikologi

Selasa, 16 Juni 2026 | 03.31 WIB

5 Alasan Kuat Mengapa Pernikahan yang Terasa Buruk Masih Layak Diperjuangkan - Image
Lifestyle

5 Alasan Kuat Mengapa Pernikahan yang Terasa Buruk Masih Layak Diperjuangkan

Selasa, 7 April 2026 | 14.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore