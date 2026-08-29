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Rabbany Wanadriani
Minggu, 30 Agustus 2026 | 00.29 WIB

Mau Lebih Cerdas? Bangun 7 Kebiasaan Ini dalam Kehidupan Sehari-hari

ilustrasi orang yang membaca buku. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang membaca buku. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Menjadi lebih cerdas bukan hanya soal seberapa banyak informasi yang mampu diingat. Kondisi otak juga sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Di tengah aktivitas yang semakin padat dan paparan layar yang sulit dihindari, menjaga konsentrasi serta kejernihan pikiran menjadi tantangan tersendiri. Kabar baiknya, sejumlah kebiasaan sederhana dapat membantu mendukung fungsi kognitif dan menjaga otak tetap aktif.

Dilansir English Jagran, terdapat tujuh kebiasaan yang dapat diterapkan untuk membantu mempertahankan ketajaman otak dan mendukung kemampuan kognitif.

1. Pastikan tidur cukup dan berkualitas

Tidur bukan sekadar waktu untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas seharian. Saat tidur, tubuh dan otak memiliki kesempatan untuk melakukan proses pemulihan.

Tidur selama sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam dapat membantu mendukung kemampuan otak dalam menjalankan fungsi seperti mengingat informasi, mempertahankan perhatian, hingga menyelesaikan persoalan yang membutuhkan logika.

Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat seseorang lebih mudah kehilangan fokus, mengantuk, dan mengalami kelelahan mental.

2. Jangan malas bergerak

Aktivitas fisik secara rutin juga berkaitan dengan kesehatan otak. Tidak harus selalu melakukan olahraga berat, berjalan cepat selama sekitar 20 menit atau melakukan aktivitas fisik ringan setiap hari sudah dapat menjadi pilihan.

Bergerak secara teratur dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah ke otak sekaligus mendukung suasana hati dan fungsi kognitif.

3. Pilih makanan yang mendukung kesehatan otak

Apa yang dikonsumsi sehari-hari juga memiliki peran terhadap kesehatan tubuh, termasuk otak. Salah satu pilihan yang dapat dimasukkan ke dalam pola makan adalah makanan yang mengandung asam lemak omega-3.

Ikan, kenari, dan biji rami merupakan beberapa contoh makanan yang mengandung nutrisi tersebut. Selain itu, buah beri dan sayuran berdaun hijau juga dapat menjadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan otak, termasuk dalam menjaga kemampuan mengingat pada usia lanjut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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