8 Alasan Punya Geng Positif Bikin Proses Self-Improvement Jadi Jauh Lebih Mudah

JawaPos.com - Kita bisa punya semua rencana self-improvement yang paling matang di dunia, tapi tanpa lingkungan yang mendukung, eksekusinya akan terasa berat sendirian.

Orang-orang di sekelilingmu memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dari yang kamu sadari terhadap cara kamu berpikir, bertindak, dan berkembang setiap harinya.

Melansir alodokter.com, halodoc.com, dan hellosehat.com, berikut alasan mengapa punya geng yang positif membuat proses self-improvement jadi jauh lebih mudah dan menyenangkan.

1. Membuat Beban Terasa Lebih Ringan

Alodokter menjelaskan bahwa dukungan dari support system dapat membuat kamu lebih bahagia dan bersemangat menjalani hari, serta merasa lebih kuat saat menghadapi tantangan.

Saat sedang bingung atau ingin menyerah, berbagi cerita dengan orang-orang terdekat yang tulus sering kali sudah cukup untuk memulihkan energi dan motivasi kamu kembali.

2. Menurunkan Tingkat Stres Secara Signifikan

Survei menunjukkan bahwa rata-rata tingkat stres orang dengan support system yang kuat hanya 5 dari 10, sementara mereka yang tidak memilikinya berada di angka 6.3 dari 10.

Perbedaan ini terdengar kecil, tapi dalam jangka panjang, tingkat stres yang lebih rendah berdampak besar pada produktivitas, kesehatan fisik, dan kualitas hidup secara keseluruhan.