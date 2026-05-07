Jika Anda Bisa Menyebutkan Ibu Kota dari 8 Negara Ini, IQ Anda Lebih Tinggi dari Kebanyakan Orang Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda menemukan kuis sederhana di internet yang menantang Anda untuk menyebutkan ibu kota dari berbagai negara di dunia? Sekilas, pertanyaan seperti ini tampak sepele.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (6/5), dalam perspektif psikologi kognitif, kemampuan mengingat dan mengakses informasi geografis seperti nama ibu kota ternyata berkaitan erat dengan fungsi memori, kecerdasan umum, serta kecepatan pemrosesan otak.

Artikel ini akan mengajak Anda memahami mengapa tantangan menyebutkan ibu kota negara bisa menjadi indikator menarik dari kemampuan kognitif seseorang—dan tentu saja, menguji diri Anda sendiri.

Mengapa Mengingat Ibu Kota Itu Penting Secara Psikologis?

Dalam dunia psikologi, khususnya pada bidang kognitif, kemampuan mengingat fakta-fakta umum seperti ibu kota negara termasuk dalam kategori pengetahuan semantik. Ini adalah jenis memori jangka panjang yang menyimpan informasi umum tentang dunia.

Orang yang mampu dengan cepat mengakses informasi semacam ini biasanya memiliki:

Kapasitas memori yang baik

Kemampuan asosiasi yang kuat

Paparan informasi yang luas

Latihan mental yang konsisten

Selain itu, kecepatan Anda dalam menjawab juga berperan. Tidak hanya tahu, tetapi seberapa cepat Anda bisa mengingatnya menunjukkan efisiensi kerja otak Anda.

Tantangan: Bisakah Anda Menjawab 8 Ini?