Jika Anda Ingin Bahagia di Usia Lanjut, Ucapkan Selamat Tinggal pada 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang membayangkan masa tua sebagai fase kehidupan yang tenang, penuh kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Namun kenyataannya, kebahagiaan di usia lanjut tidak datang secara otomatis. Ia adalah hasil dari kebiasaan, pola pikir, dan keputusan yang kita bangun sejak jauh hari.



Psikologi modern menunjukkan bahwa bukan hanya apa yang kita lakukan yang menentukan kualitas hidup di masa tua, tetapi juga apa yang kita berhenti lakukan. Ada sejumlah perilaku yang, jika terus dipelihara, dapat menggerogoti kebahagiaan secara perlahan—bahkan tanpa kita sadari.



Dilansir dari Expert Editor pada MInggu (26/4), jika Anda ingin menjalani masa tua yang lebih damai, bermakna, dan bahagia, berikut adalah 8 perilaku yang sebaiknya Anda tinggalkan mulai sekarang.



1. Terlalu Sering Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Membandingkan diri adalah jebakan klasik. Di era media sosial, kebiasaan ini semakin mudah terjadi. Kita melihat pencapaian orang lain, lalu merasa tertinggal.



Namun secara psikologis, kebiasaan ini hanya menghasilkan dua hal: rasa iri atau rasa superior yang semu. Keduanya tidak sehat dalam jangka panjang.



Di usia lanjut, orang yang bahagia biasanya adalah mereka yang berdamai dengan perjalanan hidupnya sendiri. Mereka tidak lagi terobsesi dengan “siapa lebih sukses”, tetapi fokus pada makna dan kepuasan pribadi.



Yang perlu dilakukan:

Alihkan fokus dari perbandingan ke penghargaan diri. Ukur hidup Anda berdasarkan nilai dan tujuan pribadi, bukan standar orang lain.



2. Menyimpan Dendam Terlalu Lama



Dendam adalah beban emosional yang berat. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa menyimpan kemarahan kronis dapat meningkatkan stres, memperburuk kesehatan, dan mengurangi kualitas hidup.



Semakin tua kita, semakin penting untuk melepaskan beban ini. Bukan demi orang lain, tetapi demi diri sendiri.



Orang yang bahagia di usia lanjut cenderung memiliki kemampuan memaafkan yang lebih baik. Mereka memahami bahwa tidak semua hal perlu dibawa sepanjang hidup.



Yang perlu dilakukan:

Belajar memaafkan—meski tanpa rekonsiliasi. Melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi berhenti membiarkan masa lalu mengendalikan emosi Anda.



3. Takut Mencoba Hal Baru



Banyak orang berhenti mencoba hal baru seiring bertambahnya usia. Mereka merasa “sudah terlambat” atau “tidak perlu lagi”.



Padahal, rasa ingin tahu adalah salah satu kunci kebahagiaan jangka panjang. Otak manusia tetap berkembang jika terus distimulasi.



Orang yang tetap belajar, mencoba, dan beradaptasi cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik di usia tua.



Yang perlu dilakukan:

Coba hal kecil yang baru—hobi, keterampilan, atau pengalaman. Tidak harus besar, yang penting konsisten.



4. Menghindari Hubungan Sosial



Kesendirian bukan selalu masalah, tetapi isolasi sosial adalah faktor risiko besar bagi kesehatan mental dan fisik.



Banyak penelitian menunjukkan bahwa hubungan sosial yang kuat berkaitan langsung dengan umur panjang dan kebahagiaan.



Orang yang bahagia di usia lanjut biasanya memiliki lingkaran sosial—tidak harus besar, tetapi bermakna.



Yang perlu dilakukan:

Jaga hubungan, bahkan jika hanya dengan beberapa orang. Kualitas lebih penting daripada kuantitas.



5. Terlalu Keras pada Diri Sendiri



Perfeksionisme dan kritik diri yang berlebihan dapat merusak kebahagiaan. Banyak orang membawa standar yang terlalu tinggi sepanjang hidup, lalu merasa tidak pernah cukup.



Di usia lanjut, kebiasaan ini bisa berubah menjadi penyesalan dan rasa tidak puas.



Psikologi menyarankan pentingnya self-compassion—kemampuan memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, bukan penghakiman.



Yang perlu dilakukan:

Berbicara pada diri sendiri seperti Anda berbicara pada sahabat. Lebih lembut, lebih realistis, dan lebih manusiawi.



6. Terjebak di Masa Lalu



Menghidupkan kembali masa lalu secara berlebihan—baik kenangan indah maupun penyesalan—dapat membuat seseorang kehilangan momen saat ini.



Orang yang terus berkata “dulu saya…” atau “seandainya saja…” sering kali sulit merasa puas dengan hidup sekarang.



Kebahagiaan sejati justru ditemukan dalam kemampuan hadir sepenuhnya di masa kini.



Yang perlu dilakukan:

Latih kesadaran (mindfulness). Fokus pada apa yang bisa Anda nikmati dan kendalikan hari ini.



7. Mengabaikan Kesehatan Diri



Banyak orang baru peduli kesehatan saat sudah terlambat. Padahal kesehatan fisik dan mental adalah fondasi utama kebahagiaan di usia lanjut.



Kebiasaan kecil seperti kurang tidur, pola makan buruk, atau stres yang tidak dikelola dapat berdampak besar dalam jangka panjang.



Yang perlu dilakukan:

Rawat tubuh dan pikiran sejak sekarang. Olahraga ringan, pola makan seimbang, dan manajemen stres adalah investasi terbaik untuk masa depan.



8. Mengukur Kebahagiaan dari Materi



Uang dan kenyamanan memang penting, tetapi bukan penentu utama kebahagiaan jangka panjang.



Banyak studi psikologi menunjukkan bahwa setelah kebutuhan dasar terpenuhi, peningkatan materi tidak secara signifikan meningkatkan kebahagiaan.



Sebaliknya, pengalaman, hubungan, dan makna hidup memiliki dampak yang jauh lebih besar.



Yang perlu dilakukan:

Fokus pada pengalaman hidup, bukan hanya kepemilikan. Bangun kenangan, bukan sekadar aset.



Penutup



Kebahagiaan di usia lanjut bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul. Ia adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari—termasuk keputusan untuk melepaskan perilaku yang tidak lagi bermanfaat.



Mungkin Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi Anda selalu punya kendali atas kebiasaan hari ini.



Mulailah dengan satu perubahan kecil. Lepaskan satu perilaku yang tidak sehat. Dari sana, perlahan Anda membangun fondasi untuk masa depan yang lebih ringan, lebih damai, dan lebih bahagia.



