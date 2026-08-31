Kasus Pengeroyokan Anggota TNI oleh Orang Rimba Diproses Profesional

JawaPos.com - Kapolres Sarolangun, Polda Jambi AKBP Wendi Oktariansyah memastikan pihaknya memproses kasus pengeroyokan terhadap anggota TNI yang diduga dilakukan warga Orang Rimba di salah satu perkebunan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti.

“Kami mengapresiasi langkah para pihak yang memilih untuk menyerahkan diri dan menyelesaikan persoalan ini melalui proses hukum," kata Wendi dari keterangan di Sarolangun, dilansir dari Antara, Senin (31/8).

Polisi memastikan setiap tahapan proses hukum dilakukan sesuai prosedur teknis serta berdasarkan fakta lapangan.

Kapolres meminta seluruh pihak tidak mengambil tindakan main hakim sendiri yang dapat memperkeruh keadaan.

Ia juga mengimbau pihak keluarga maupun masyarakat agar menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum teruji kebenarannya.

“Percayakan penanganan perkara ini kepada kepolisian dan hormati proses hukum yang sedang berjalan,” tegasnya.

Sebelumnya, lima warga Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) dari kelompok Air Panas yang diduga melakukan pengeroyokan, pada Minggu (30/8) sore telah menyerahkan diri ke Polres Sarolangun.

Penyerahan diri tersebut menjadi babak baru penanganan kasus yang terjadi di kawasan PT Sari Aditya Loka (PT SAL), Kabupaten Sarolangun.