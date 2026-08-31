Bupati Tulungagung Gatut Sunu dan Ajudan Segera Jalani Sidang di PN Surabaya

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengenakan rompi tahanan usai terjaring OTT KPK, Jakarta, Minggu (12/4/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Bupati nonaktif Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga, akan segera menjalani persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung.

Persidangan perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat, 4 September 2026.

“Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Sdr. Gatut Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung dan Sdr. Dwi Yoga selaku ADC Bupati, yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat, 4 September 2026,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (31/8).

Dengan adanya penetapan jadwal tersebut, Jaksa KPK kini melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi persidangan. Persiapan tersebut mencakup dokumen perkara hingga alat bukti yang akan digunakan untuk membuktikan dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat kedua terdakwa.

Budi menjelaskan, tim Jaksa KPK juga mempersiapkan surat dakwaan berikut seluruh kelengkapan administrasinya. Selain itu, Jaksa KPK akan menentukan saksi maupun ahli yang diperlukan untuk mendukung proses pembuktian perkara di persidangan.

Sebab, dalam persidangan perdana yang dijadwalkan berlangsung 4 September mendatang, Jaksa KPK akan membacakan surat dakwaan terhadap Gatut Sunu dan Dwi Yoga. Dakwaan tersebut akan menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memeriksa perkara lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

“JPU akan membacakan surat dakwaan yang memuat uraian konstruksi perkara, rangkaian perbuatan yang didakwakan, serta peran masing-masing terdakwa sebagaimana hasil penyidikan. Selanjutnya, proses persidangan akan berjalan sesuai dengan hukum acara pidana dan agenda yang ditetapkan oleh Majelis Hakim,” tutur Budi.