Polda Metro Jaya Siap Usut Aliran Dana Kasus Dugaan Penipuan Hananiya Grup

JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menegaskan siap mengusut tuntas aliran dana kasus dugaan penipuan investasi dan perjalanan umrah yang dilakukan oleh PT Hasanah Tamma Internasional atau Hanania Group.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan polisi kini membidik sejumlah pihak yang kecipratan dana jamaah, mulai dari promosi oleh selebgram ternama hingga pelacakan (tracing) aset milik tersangka utama demi memulihkan kerugian para korban.

​"Uang yang digunakan, sebagian digunakan untuk kepentingan di luar dari perjalanan umrah para jamaah, sebagian juga digunakan untuk membayar influencer (pemengaruh) sebagai kepentingan marketing (pemasaran)," kata Iman.

Dia juga menyebutkan akan meminta keterangan terhadap sejumlah selebgram ataupun influencer yang diduga sempat mempromosikan agen travel tersebut.

​"Tentunya, kami juga akan mengambil keterangan terhadap para selebgram yang ikut serta memberikan atau menjadi marketing dalam hal penawaran beberapa paket umrah yang ditawarkan oleh PT Hasanah Tama Internasional atau Hananiya Group tersebut," ujar Iman.

Terkait jumlah tersangka, Iman mengungkapkan baru menetapkan direktur agen travel tersebut sebagai tersangka tunggal.

Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru, termasuk mendalami keterlibatan istri tersangka yang diinformasikan ikut mengelola Hananiya Travel.