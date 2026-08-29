Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Majalengka Besok Minggu, 30 Agustus 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah sesuai waktu yang telah ditentukan.

Selain menjadi panduan beribadah, informasi jadwal shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas harian agar tidak melewatkan waktu ibadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka pada Minggu, 30 Agustus 2026:

Imsak: 04:24 WIB

Subuh: 04:34 WIB

Terbit: 05:46 WIB

Duha: 06:14 WIB

Zuhur: 11:52 WIB

Asar: 15:10 WIB