Simak, Jadwal Untuk Waktu Shalat Bagi Wilayah Tasikmalaya Besok Jumat, 21 Agustus 2026

Ilustrasi masjid. (pexels)
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari menjadi hal penting bagi umat Islam agar ibadah dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan.
Informasi jadwal shalat juga membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas harian tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya pada Jumat, 21 Agustus 2026:
Imsak: 04:28 WIB
Subuh: 04:38 WIB
Terbit: 05:51 WIB
Duha: 06:19 WIB
Zuhur: 11:55 WIB
Asar: 15:14 WIB
Magrib: 17:51 WIB
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