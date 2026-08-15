Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Sabtu, 15 Agustus 2026 Untuk Wilayah Bandung dan Sekitarnya

Ilustrasi shalat. (Picabay)
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat sejak pagi, masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung pada Sabtu, 15 Agustus 2026:
Imsak: 04:32 WIB
Subuh: 04:42 WIB
Terbit: 05:52 WIB
Duha: 06:24 WIB
Zuhur: 11:59 WIB
Asar: 15:19 WIB
Magrib: 17:58 WIB
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