Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Sumedang Hari Ini Rabu, 24 Juni 2026

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk menjalankan ibadah tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari dengan lebih baik tanpa mengabaikan kewajiban melaksanakan shalat lima waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sumedang pada Rabu, 24 Juni 2026:
Imsak: 04:28 WIB
Subuh: 04:38 WIB
Terbit: 05:56 WIB
Duha: 06:25 WIB
Zuhur: 11:54 WIB
Asar: 15:15 WIB
Magrib: 17:46 WIB
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