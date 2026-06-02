Simak Jadwal Shalat untuk Wilayah Cirebon Hari Ini Selasa, 2 Juni 2026

ilustrasi Jadwal Shalat ./ (Freepik)
JawaPos.com - Jadwal shalat menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk menjalankan ibadah tepat waktu setiap hari.
Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.
Jadwal yang ditampilkan mencakup waktu imsak, Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya sehingga dapat menjadi panduan ibadah sehari-hari bagi masyarakat di setiap daerah.
Berdasarkan data Bimas Islam Kemenag RI, jadwal shalat untuk wilayah Cirebon pada Selasa, 2 Juni 2026 adalah sebagai berikut:
Subuh: 04:31 WIB
Terbit: 05:48 WIB
Zuhur: 11:47 WIB
Asar: 15:08 WIB
Magrib: 17:39 WIB
Isya: 18:52 WIB
Jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan shalat wajib secara tepat waktu. Menjaga ketepatan waktu shalat merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam dan menjadi bentuk ketaatan seorang Muslim kepada Allah SWT.
Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions
Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa